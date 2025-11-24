En una reciente aparición en el podcast “La Manada”, Laura Spoya habló sobre su situación actual, tras separarse de su esposo Bryan Rullán. Según dijo, ella actualmente se encuentra en una “bien posicionada” a nivel profesional y no podría mantener un romance con alguien “menos exitoso”.

Según sus declaraciones, Laura Spoya asegura que no podría estar con un hombre menos exitoso que ella, abriendo la polémica tras su separación de Bryan Rullán.

“Yo en este momento considero que estoy yo en un nivel profesional bien posicionada. Chambeo, me saco la mi… trabajando, tengo mis cosas, soy independiente. Claro. No puedo estar con alguien que sea menos exitoso que yo”, dijo Spoya.

Magaly Medina resalta a Laura Spoya tras separación con Brian Rullan.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina celebró el discurso de Laura Spoya y precisó que esta afirmación refleja la realidad de la mujer moderna, quien ha logrado construir una carrera sólida y no necesita de ningún proveedor.

“Tenía muchas marcas que la auspiciaban, hacía eventos, la contrataban constantemente… prácticamente, ella era la persona que se autofinanciaba sola, a ella y a sus hijos”, resaltó Magaly en su programa.

“Necesitamos admirar, es parte de eso que se llama enamorarse… Nosotras las mujeres necesitamos admirar a los hombres y los hombres necesitan que los admiren”, resaltó la presentadora de espectáculos en ‘Magaly TV, la firme’.