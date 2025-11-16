Este fin de semana, las redes sociales se estremecieron con el lanzamiento del nuevo canal de streaming ‘Satélite Plus’ de Jefferson Farfán en YouTube. A pesar de las diversas especulaciones que se generaron en las últimas horas por los nuevos fichajes y programas, el espacio digital anunció con bombos y platillos la llegada de ‘La Manada’, que será conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Sin embargo, durante el video promocional del programa, la ‘Foquita’ llamó con un particular apodo al modelo peruano, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores. Así, el popular ‘10 de la calle’ apuesta por brindar a su público contenido de calidad, con el objetivo de consolidarse en el ámbito digital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO LLAMÓ JEFFERSON FARFÁN A MARIO IRIVARREN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE ‘LA MANADA’?

Este viernes 14 de noviembre, Jefferson Farfán oficializó a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe como nuevos integrantes de ‘Satélite Plus’ en YouTube. Es así que, a través de un divertido video publicado en sus redes sociales oficiales, la ‘Foquita’ presentó, fiel a su estilo, el estreno del programa ‘La Manada’, donde tildó de “correlón” al chico reality. “¿Ustedes no eran tres? Ya sabía, ya. El otro, como siempre, correlón”, dice al exfutbolista. Por su parte, la expareja de Vania Bludau respondió lo siguiente: “¿Alguien dijo correlón? Esto es solo el inicio. La manada ya tiene nueva casa. Y qué casita, ¿eh?”.

Por último, Gerardo Pe instó al público a no perderse ningún capítulo del programa: “Estamos listos para darles purito show, como les gusta a ustedes, papacitos lindos”. Así, en cuestión de horas, el clip sumó miles de reproducciones en las redes y llevó al hashtag #ManadaGaláctica a ocupar los primeros lugares entre las tendencias en el internet. Es importante mencionar que dicho espacio digital se estrenará este lunes 17 de noviembre en el horario fijo de 11:30 a. m. a 1:30 p. m., en la que prometen convertirse en los más vistos del streaming nacional.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE EL PROGRAMA ‘SATÉLITE’ DE JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán alista un nuevo proyecto digital llamado ‘Satélite’, el cual promete ofrecer al público contenido variado, desde entretenimiento hasta información deportiva, con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia y posicionarse como uno de los canales líderes en línea en el país. De esta manera, según el programa Ouke, Pedro García, junto a otros periodistas deportivos, sería uno de los nuevos fichajes del exdelantero de la selección con un espacio de nombre ‘La hora del Chirrinchi’. Sin duda, esto generó la molestia de Carlos Orozco al ver a tres de sus figuras en el nuevo programa del canal de streaming de la ‘Foquita’.

Sin embargo, en declaraciones para un medio digital, Pedro García descartó esta posibilidad por motivos que prefirió no detallar, al considerar que le resultaban inconvenientes, así como aseguró que nada tiene que ver el tema económico. De hecho, el comunicador afirmó que logró reunirse con el futbolista en varias oportunidades, durante las cuales se le presentaron diversos proyectos que despertaron su interés; aunque, precisó que todo quedó solo en conversaciones.

“Sí me junté como suele pasar cuando hay un proyecto nuevo. Me invitaron a tomar un café y con mucho gustó acepté hablar del proyecto por lo menos tres veces. Entonces, dentro de la charla hubo la posibilidad de que a mí se me plantearan hacer determinado contenido. Me interesó escuchar, siempre es bueno conversar de posibilidades y alternativas. Ha habido determinado punto, esto me lo reservo para mí, en el que ya era bueno mejor dejarlo ahí porque había un punto en el que dar un paso más me resultaba inconveniente por determinadas circunstancias. Y no tiene nada que ver con la parte económica porque ni hablé ni pregunté en ninguna reunión ni lo tocamos”, explicó García.

