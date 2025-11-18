Este 17 de noviembre se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’, bajo la conducción de Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. Luego de que a finales de octubre se anunciara el sorpresivo fin de ‘Good Time’, el trío explicó, con mucha tristeza, que uno de los motivos del cierre fue un cambio de set que generó “diferencias” con el canal de streaming. Sin embargo, ahora, tras el debut de su nuevo programa que se transmite en ‘Satélite Plus’ de Jefferson Farfán, los seguidores reportaron fallas en el audio y una supuesta actividad insólita que reflejó una gran cantidad de personas conectadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTOS PERSONAS CONECTADAS TUVO ‘LA MANADA’ EN SU ESTRENO MEDIANTE YOUTUBE?

En los últimos días, el estreno del programa ‘La Manada’ ha llamado la atención, tanto de los medios de espectáculos como los seguidores, debido a que se emitirá a través del canal ‘Satélite Plus’, que tiene como dueño a Jefferson Farfán. No obstante, durante su estreno este lunes 17 de noviembre, los conductores del podcast Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, mostraron su agradecimiento al público por sintonizar el primer capítulo, donde registraron más de 18 000 conectados. Sin embargo, no todo fue color de rosa para este espacio digital, pues los seguidores manifestaron que tuvieron inconvenientes con el audio.

Ante ello, los panelistas lamentaron lo sucedido y argumentaron que se trata de su primer programa. Así, un hecho no logró pasar desapercibido durante la transmisión de ‘La Manada’, pues pese a contar con cerca de 10 000 usuarios conectados en sus primeros minutos, la emisión acumulaba alrededor de 17 000 ‘me gusta’. Esto ocasionó la reacción de Gerardo, quien confesó entre bromas que Phillip Chu Joy solía utilizar bots en el canal ‘Todo Good’, por lo que hizo un llamado a la ‘Foquita’ entre risas: “Ahora le pediremos bots a ‘Jeffry’”.

¿QUÉ OPINÓ MARIO IRIVARREN SOBRE SU POSIBLE ENEMISTAD CON JEFFERSON FARFÁN?

Este lunes 17 de noviembre se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’ bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en YouTube, lo cual generó mucha expectativa por su repentina salida de ‘Good Time’. Así, durante el programa, el chico reality dejó en claro que no existe ningún problema con Jefferson Farfán, dueño del podcast, pese a que él mantuvo un romance con Ivana Yturbe en 2019. Según el modelo, este supuesto conflicto con la ‘foquita’ se generó en las redes sociales, por lo que aseguró que ahora su vínculo con el exdelantero de la selección es cordial y de mucho respeto. De hecho, Irivarren, visiblemente entusiasmado, afirmó que le encantaría tener en el set al ‘10 de la calle’ para contar ciertas anécdotas.

“Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple. Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, contó Irivarren.

