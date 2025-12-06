Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, reapareció en televisión durante una entrevista en el programa Esta Noche, conducido por La Chola Chabuca (Ernesto Pimentel), donde habló por primera vez de manera extensa sobre su reciente separación de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos.

Durante la conversación, la influencer explicó que decidió alejarse del cantante porque su presencia estaba “poniendo en desequilibrio” su hogar: “Dentro de todo, lo único que quiero es que mis hijos estén bien, tranquilos, estables, y eso no se puede lograr si la mamá no está bien. Tenía que alejar de mi casa lo que estaba poniendo en desequilibrio ”, sostuvo.

Samahara recordó que ya tuvo un proceso legal complicado con el padre de su primera hija, motivo por el cual buscó evitar una situación similar con Torres. Por ello, ambos optaron por una conciliación en la que lograron cerrar acuerdos importantes respecto al cuidado de los menores.

Tenencia, visitas y pensión de alimentos

Según contó, ella mantiene la tenencia exclusiva de sus hijos y Bryan Torres cuenta con un régimen de visitas de dos días a la semana, decisión tomada por él debido a sus horarios laborales. “Por mí fuera los viera todos los días, pero el trabajo no se lo permite. Además, puede verlos otro día previo aviso” , explicó.

Asimismo, detalló que fue el propio Torres quien propuso el monto de la pensión, mientras que ella estableció condiciones para las visitas, buscando que todo se realice “de manera ordenada y responsable”.

La exchica reality también aprovechó para aclarar que no existen conflictos con la hija mayor del cantante: “Yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo. En esta separación no tienen nada que ver nuestros hijos ni su hija” , enfatizó.

Un cierre definitivo

La separación entre ambos se hizo oficial días atrás, luego de que Samahara difundiera un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación debido a una “falta de respeto y compromiso” por parte del cantante.

En dicho pronunciamiento, la influencer aseguró que previamente había dejado claros los límites necesarios para proteger la tranquilidad de su familia, los cuales habrían sido vulnerados. “Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía está puesta en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza” , remarcó.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras confirmar su separación: “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me impulsan a seguir adelante, esta vez sola pero más fuerte que nunca” .