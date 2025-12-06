“It: Welcome to Derry” Capítulo 7: Hora de estreno confirmado

Este domingo 7 de diciembre se estrena el capítulo 7 de “It: Welcome to Derry”, la serie que expande la historia de “Eso” después de su reboot. ¿A qué hora estará disponible el segundo episodio en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 7 de “It: Welcome to Derry”

El capítulo 7 de “It: Welcome to Derry” se estrena este domingo 7 de diciembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 7:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver “It: Welcome to Derry”

Vía HBO Max

La serie precuela “It: Welcome to Derry” (o “It: Bienvenidos a Derry”) se puede ver a través del servicio de streaming HBO Max / Max, ya que es una serie original de HBO. El estreno de los episodios se realiza semanalmente, siendo el punto de partida el domingo 26 de octubre de 2025. Por lo tanto, para seguir la historia de los orígenes de Pennywise en el pueblo de Derry, necesitarás una suscripción activa a la plataforma de Warner Bros. También puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.

Cómo ver “It: Welcome to Derry” en HBO Max

Para ver “It: Welcome to Derry” en HBO Max (o Max), el proceso es simple:

Necesitas una Suscripción: Asegúrate de tener una suscripción activa a la plataforma de streaming HBO Max / Max. Busca la Serie: El día del estreno (el primer episodio se lanza el domingo 26 de octubre de 2025) y en días posteriores, simplemente busca “It: Bienvenidos a Derry” en la aplicación o el sitio web de HBO Max / Max en tu dispositivo. Horario de Estreno (Latinoamérica): La serie se estrenará con el primer episodio el domingo. Los nuevos capítulos se liberarán cada domingo, y la hora de estreno variará según tu país (por ejemplo: Perú, Colombia, Panamá y Ecuador a las 8:00 p.m.; México a las 7:00 p.m.; Chile, Argentina y Uruguay a las 10:00 p.m.).

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Tráiler oficial

Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”