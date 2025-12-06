Ante las fuertes críticas de su exesposo, el empresario mexicano Bian Rullan, la modelo y conductora de televisión Laura Spoya se mostró visiblemente afectada y sorprendida por sus palabras, pues desconocía estos mensajes.

De ese modo, en declaraciones para ‘Magaly TV’, Laura reconoció haber pasado “una noche un poco tormentosa”, tras la exposición de los chats, donde Rullan alegaba que ella fue influenciada negativamente.

“Me molesta, se vuelve un circo”, contestó Spoya, añadiendo que “jamás imaginó que hablaba con reporteros. Estoy sin palabras”, agregando su absoluta sorpresa ante las declaraciones.

Laura Spoya habla con los urracos tras mensajes en su contra escritos por Brian Rullan.

Para luego agregar: “Así como me ves me agarras a mí porque no me gustan estas vainas a mí de verdad”, indicando que se encuentra incómoda, más que decepcionada.

A su vez, evitó hablar de Brian, asegurando que no hablará mal del padre de sus hijos. “Yo siempre voy a mantenerme en la misma posición, jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos porque esto lo van a ver mis hijos en un futuro”, sentenció.

¿Cuáles fueron las palabras de Brian Rullan sobre Laura Spoya?

El empresario mexicano Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, envió mensajes a un reportero de ‘Magaly TV, la Firme’ con duras críticas hacia la modelo tras su separación, formalizada en mayo de 2025.

“Es otra mujer, no la reconozco. Pero el dinero y el trabajo no lo son todo, ahora el dinero la controla”, fueron algunas de sus palabras. Luego, acusó a su círculo cercano, incluyendo a sus compañeros de podcast Gerardo Pe y Mario Irivarren, de ejercer una influencia negativa sobre ella.

También insinuó una posible infidelidad al cuestionar la cercanía de Laura con el productor Abneer Robles, indicando que tenía que soportar verla “subiendo fotos con hombres, colegas de trabajo”, donde él aparecía sentado en sus piernas y ella le decía “TKM (Te quiero mucho)”.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre los chats de Brian Rullan?

Por su parte, Spoya rompió su silencio tras las revelaciones, negando categóricamente las insinuaciones de infidelidad. “Nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, afirmó la modelo visiblemente afectada en su pódcast ‘La manada’.

“Considero indispensable dejar establecido que no aceptaré calumnias, insinuaciones o comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre”, sentenció.

