Tras el mediático saludo que protagonizó con Gisela Valcárcel durante la preventa de Panamericana TV, el pasado 2 de diciembre, hecho viralizado en redes sociales, la conductora Karla Tarazona se pronunció desmintiendo que exista una enemistad.

Al ser consultada por la singular escena, donde ambas figuras se saludaron con un beso en la mejilla en medio de rumores por antiguas rencillas, la novia de Christian Domínguez sostuvo que existe un respeto entre las figuras del canal.

“Todo bien, siempre he dicho que hay un respeto por los compañeros cuando se trabaja en la misma casa televisora. Ahora trabajamos para el mismo canal y siempre respeto a los de la casa”, afirmó Tarazona.

Para luego mostrarse indiferente con los comentarios que calificaron al saludo como el “beso de Judas”. “Ya me han dicho tantas cosas, así que la verdad me da igual lo que digan”, sentenció.

En ese sentido, cuando le preguntaron si todavía sentía rencor por episodios del pasado con la popular Señito, Tarazona sostuvo: “Yo no guardo rencor. Hoy estamos en el mismo canal, mañana no se sabe lo que pasará, así que no me complico la vida”.

El 'beso de Judas' entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel

Finalmente, Tarazona indicó que, si bien hubo un breve saludo, no pudieron conversar a profundidad, ya que “todos estaban corriendo y a full” debido a la dinámica del evento.

Sobre su continuidad en Panamericana TV, en la conducción de ‘Préndete’, la exmodelo señaló que aún no ha firmado contrato para el 2026, pero que espera reunirse pronto con la gerencia.

