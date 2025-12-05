El pasado jueves 4 de diciembre, en ‘Magaly TV, la Firme’, se revelaron supuestos chats del empresario peruano Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, donde la critica duramente por sus comportamientos tras separarse.

Y es que, la conductora, Magaly Medina, expuso los mensajes enviados a uno de sus reporteros, en los que Rullán insinúa cambios negativos en la personalidad de Spoya y culpa a su círculo cercano del quiebre matrimonial.

“Es otra mujer, no la reconozco. Pero el dinero y el trabajo no lo es todo, a ella ya la controla el dinero” , dijo el mexicano en una de las conversaciones, refiriéndose a la madre de sus hijos, con quien formalizó su ruptura en mayo de 2025.

Brian Rullan critica a Laura Spoya y a su productor.

De otro lado, Rullan también arremetió contra el entorno profesional y familiar de Spoya, específicamente contra su suegra y sus compañeros del pódcast, Mario Irivarren y Gerardo Pe, a quienes acusó de influir en la ruptura.

“Me la envenenaron cada vez peor, entre la suegra y sus amigos. Se volvió en una falsa, hay algo de paz, pero no como dice ella. Solo porque yo soy maduro hay paz, eso le dicen” , se lee en uno de los mensajes, enviados en julio.

Expareja de Laura Spoya dejó entrever supuesta infidelidad de ella

Asimismo, Brian cuestionó la cercanía de Spoya con su productor Abneer Robles. “Yo tengo que tolerar a Laura subiendo cosas con hombres ‘colegas de trabajo’ y diciendo TKM (Te quiero mucho)”, señaló.

Para luego añadir: “A su productor acostado en las piernas de ella. Ella lleva a Gerardo al concierto de Marc Anthony, saliendo a cenar y comer a solas. Saliendo siempre a la discoteca de fiesta, a mí no me ven haciendo eso”.

Sin embargo, Medina defendió el profesionalismo de Laura, recordando que la modelo se esforzó para crecer en las redes sociales y que, incluso, renunció a un programa en Panamericana TV para dedicarse a sus hijos.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre los chats de Brian Rullan?

Por su parte, Laura Spoya rompió su silencio tras las revelaciones, negando categóricamente las insinuaciones de infidelidad. “Nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, afirmó la modelo visiblemente afectada en su pódcast ‘La manada’.

“Considero indispensable dejar establecido que no aceptaré calumnias, insinuaciones o comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre”, sentenció.

