Con gran emoción, la modelo peruana Ivana Yturbe anunció que contraerá matrimonio religioso con el futbolista Beto da Silva en 2026, revelando además que, junto a su pareja, se encuentran “buscando el lugar perfecto para su boda”.

De ese modo, al ser entrevistada en ‘América Hoy’, la también ‘influencer’ dijo que ha considerado celebrar su unión en Cusco, específicamente en Hotel Tambo del Inka, de Urubamba, mismo que “hasta el momento, se perfila como una opción”.

“Me encantó Cusco. He quedado fascinada. Siempre me gustó. Antes venía un montón. Ahora que nos ha tocado vivir acá por el trabajo de Beto, queremos casarnos aquí sí o sí”, precisó Ivana.

Además, explicó que “están súper ilusionados por la idea del matrimonio”, por lo que, junto al deportista y tras su boda, comentaron que buscarían la llegada de su segunda bebé, ya que es una promesa para su hija mayor.

“(Mi hija) está súper emocionada, me dice: ‘ya quiero que sea el día’ porque después del matrimonio, le hemos prometido que viene la hermanita así que en eso andamo s”, comentó al mismo programa.

Ivana Yturbe y Beto da Silva anuncian su boda para el 2026

Cabe mencionar que, Ivana y Beto contrajeron matrimonio civil el 17 de febrero de 2021, en una íntima ceremonia realizada en Trujillo, ciudad en donde el futbolista jugaba por aquel tiempo.