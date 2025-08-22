El padre del futbolista Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha negado rotundamente los rumores de una relación entre su hijo y la cantante Nicki Nicole, indicando que no conoce a la argentina.

“Qué va, hombre. Eso no me lo creo yo. Él tiene familia, tiene madre, padre, abuela. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica” , respondió en una entrevista con Europa Press.

¿Por qué fueron vinculados Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Los rumores sobre un posible romance entre Nicki y el joven futbolista de 18 años cobraron fuerza cuando la pareja fue vista en Mónaco, supuestamente de compras, además de haber compartido imágenes jugando videojuegos.

De otro lado, la cantante ha sido fotografiada luciendo la camiseta de Yamal en un estadio durante un partido del Barcelona, equipo al que pertenece el deportista.

Padre de Lamine Yamal pide respeto a la privacidad de su hijo

Sin embargo, para Nasraoui, estos gestos son insignificantes. “Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo... Por favor, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”, añadió, pidiendo respeto por la vida privada de su hijo.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado la relación, las especulaciones continúan. Los rumores se intensificaron cuando, a su regreso de Mónaco, la pareja fue captada llegando junta al aeropuerto privado de la capital catalana.

Lamine Yamal y Nicki Nicole a la salida de un aeropuerto privado en Barcelona

“Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá, tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas”, concluyó el padre.