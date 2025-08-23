Emocionada y con los planes en marcha, la empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria, quien tiene apenas cuatro meses de casada con Said Palao, ha revelado que ya iniciará la búsqueda de su primer hijo antes de finalizar el año.

De ese modo, al ser entrevistada por ‘Amor y Fuego’, explicó que próximamente acudirá a una cita médica para someterse a chequeos y así poder comenzar el proceso.

“Tengo una cita con mi doctor, que es donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos, que todo esté bien y comenzar a encargar” , detalló, añadiendo que dejará de usar métodos anticonceptivos para aumentar las posibilidades.

En cuanto a los plazos, Baigorria expresó su deseo de quedar embarazada para las fiestas de Año Nuevo, con el objetivo de poder lucir su embarazo en 2026.

“Calculo que antes de fin de año. Para el viaje de Año Nuevo, ya si pega, pega. Así que el otro año espero estar con pancita” , comentó.

Alejandra Baigorria regala una cartera de lujo a la tiktoker Zully

Por otro lado, Alejandra Baigorria sorprendió a la popular tiktoker Zully, regalándole por su cumpleaños, una cartera de la marca Gucci durante una visita al salón de belleza de Baigorria.

Además del obsequio, Baigorria y su equipo le entregaron un pastel y le cantaron el “Feliz Cumpleaños” a la tiktoker.

Horas después, la empresaria devolvió la visita asistiendo a la celebración de cumpleaños de Zully, a la que asistieron diversas personalidades del espectáculo.