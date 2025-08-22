El ‘streamer’ peruano Neutro negó mantener una relación sentimental con la actriz y cantante Mayra Goñi, a pesar de que fueron captados besándose en plena vía pública, al salir de una discoteca en Barranco.
Tras la difusión del video que grabó ‘Amor y Fuego’, Neutro, cuyo nombre real es Aaron Fernández, fue abordado por el mismo programa, donde le preguntaron respecto a su aparente relación.
De ese modo, el ‘streamer’ se mostró evasivo al responder, afirmando: “Creo que lo que se ve no… No, no, no somos [enamorados]. Mi hermano, tú sabes, mejor es todo así”.
A pesar de su negativa, Neutro dejó entrever que ambos mantienen una relación abierta y sin compromiso. “Solo te puedo decir que la quiero mucho y que nada, tenemos muy buen vínculo, sólido y estamos para apoyarnos siempre”, añadió.
Mayra Goñi y Neutro: Así fueron captados besándose
El pasado 19 de agosto, ‘Amor y Fuego’ captó a Mayra y Neutro saliendo de una discoteca en Barranco de la mano, por lo que, tras llegar a su destino ambos bajaron del vehículo donde se transportaban y se dieron un beso breve, pero íntimo.
La difusión de estas imágenes contradice las declaraciones previas de ambos, quienes habían insistido en que solo los unía una amistad.
Además del beso, en las imágenes se observa al streamer miccionando en la vía pública a pocos metros de Goñi, quien lo esperaba en el auto para seguir su camino.
