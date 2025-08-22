El ‘streamer’ peruano Neutro negó mantener una relación sentimental con la actriz y cantante Mayra Goñi, a pesar de que fueron captados besándose en plena vía pública, al salir de una discoteca en Barranco.

Tras la difusión del video que grabó ‘Amor y Fuego’, Neutro, cuyo nombre real es Aaron Fernández, fue abordado por el mismo programa, donde le preguntaron respecto a su aparente relación.

De ese modo, el ‘streamer’ se mostró evasivo al responder, afirmando: “Creo que lo que se ve no… No, no, no somos [enamorados]. Mi hermano, tú sabes, mejor es todo así” .

A pesar de su negativa, Neutro dejó entrever que ambos mantienen una relación abierta y sin compromiso. “Solo te puedo decir que la quiero mucho y que nada, tenemos muy buen vínculo, sólido y estamos para apoyarnos siempre”, añadió.

Mayra Goñi y Neutro: Así fueron captados besándose

El pasado 19 de agosto, ‘Amor y Fuego’ captó a Mayra y Neutro saliendo de una discoteca en Barranco de la mano, por lo que, tras llegar a su destino ambos bajaron del vehículo donde se transportaban y se dieron un beso breve, pero íntimo.

La difusión de estas imágenes contradice las declaraciones previas de ambos, quienes habían insistido en que solo los unía una amistad.

Beso entre Neutro y Mayra Goñi captado en cámaras

Además del beso, en las imágenes se observa al streamer miccionando en la vía pública a pocos metros de Goñi, quien lo esperaba en el auto para seguir su camino.