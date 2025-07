Joven que terminó en UCI tras pelea organizada por Neutro reaparece y agradece su apoyo.

Daniel Díaz, el joven que fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir fuertes golpes en un evento de peleas organizado por el streamer Neutro, reapareció públicamente. Lo hizo a través de una transmisión en vivo junto al influencer, donde agradeció el respaldo que recibió durante su recuperación.

“Por el momento estoy mejor de lo que he estado”, dijo Díaz en Kick, plataforma donde Neutro emite sus contenidos. Aunque aún tiene hematomas y se someterá a nuevas placas médicas, el joven aprovechó la oportunidad para contar detalles de su evolución y desmentir los rumores sobre una supuesta falta de apoyo del streamer.

“Más que nada quiero agradecerte a ti hermano, de verdad”, expresó.

“La gente no sabe, pero él me ha apoyado de verdad. Todos han estado hablando mal, cosas que no eran”, señaló. Además, calificó a Neutro como “un real hasta la muerte”. Durante la transmisión también intervino la madre del joven, quien reiteró el agradecimiento.

Pese a lo ocurrido, Neutro anunció que El Rey de la Calle 3 seguirá en pie. Aclaró que la nueva fecha será postergada algunas semanas, con la promesa de implementar mayores medidas de seguridad y realizar la competencia en un ring, para evitar nuevos incidentes.

Evento de peleas de Neutro, 'El Rey de lac calle'. (Captura Kick Neutro)

Federación de Boxeo rechaza evento de peleas organizado por Neutro

La Federación Deportiva Peruana de Boxeo rechazó el evento “El Rey de las Calles 2”, realizado el 11 de julio en Ate. En un comunicado, señalaron que la pelea se realizó sin autorización, sin árbitros certificados ni condiciones mínimas de seguridad. Además, anunciaron acciones legales contra los organizadores.