Sergio Romero, más conocido como Chechito, será el próximo invitado de El valor de la verdad. En el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, el cantante de chicha sorprendió al confirmar un supuesto affaire con la artista Leslie Shaw.

“Sí, estuve con ella. Ella me dijo ‘agarra con confianza’”, se le escucha decir en un fragmento del avance. La declaración no tardó en viralizarse y encendió las redes sociales, donde seguidores de ambos artistas esperan conocer el contexto completo durante la transmisión.

En la misma entrevista, Chechito también compartió anécdotas de su trayectoria profesional. Relató, por ejemplo, un tenso momento que vivió en una presentación: “Apunta al escenario, suena un balazo, toda la gente se abrió y me quedé así... y a quien le caiga, pues”.

Además, el cantante de 19 años reflexionó sobre los retos que enfrentó al alcanzar la fama a tan corta edad. “No sabía qué hacer con tanto dinero. No tenía cocina, no tenía refrigeradora, no tenía televisor, pero yo quería un carro deportivo”, confesó, aludiendo a los excesos y desórdenes que vivió en ese periodo.

Chechito deberá responder un total de 21 preguntas en el programa de Panamericana Televisión. Como es habitual, podrá retirarse en cualquier momento con el dinero acumulado o continuar hasta llevarse el premio mayor de S/ 50.000.

En el avance de El valor de la verdad también aparece otra pregunta que llamó la atención: “¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?”. Tras el interrogante, Chechito comenta: “Ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer”.

Aunque no está claro si la respuesta está directamente vinculada a esa pregunta, en redes ya se especula sobre el posible encuentro.