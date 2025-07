Korina Rivadeneira se pronunció nuevamente tras hacer pública una denuncia de acoso contra un integrante del elenco del espectáculo Dioses del Circo: Virtuoso. La también conductora de televisión agradeció, desde su programa Desvelados, el respaldo recibido, pero remarcó la necesidad de que el mismo nivel de atención se brinde a todas las personas que atraviesan situaciones similares.

“Las autoridades han actuado de manera incansable por este caso y quiero desear de todo corazón y pedirle sobre todo que no solamente se actúe de esta forma con personajes públicos como yo, sino con todas las víctimas que sufren o están expuestas a este tipo de situaciones y hasta peores”, señaló en vivo.

Korina Rivadeneira denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín durante una presentación del show 'Los Dioses del Circo'. | Foto: América TV (Captura) / Instagram / Composición EC

Durante su mensaje, Rivadeneira también reconoció el trabajo de las entidades involucradas en la atención del caso, como el Ministerio de la Mujer.

“Todo ha sido con justa razón, el trabajo de las autoridades, el trabajo del Ministerio de la Mujer, el apoyo en redes sociales, de la prensa, todo ha sido porque esto es completamente justo y lo merezco yo y lo merecen todas las personas que pasan por algo similar”, expresó.

Pese al respaldo, la exchica reality reconoció que todo el proceso ha sido emocionalmente desgastante.

“Han sido dos días que me han dejado agotada, exhausta tanto física, psicológica como emocionalmente. Hoy me siento destruida, pero sé que estoy acá para ustedes, que el programa debe seguir y que este es mi trabajo. Pero no me quiero ni imaginar —porque fue lo único en lo que pensé mientras estaba en ese examen médico— cómo se deben sentir esas víctimas que han sufrido agresiones mucho peores. Y no solo eso: que viven con sus agresores. Eso debe ser horrible. Y además, que no tengas el apoyo de tus familiares…”.

Bailarín de circo no responde tras tocamiento indebido a Korina Rivadeneira.

Finalmente, Korina instó a las autoridades a que su caso marque un punto de quiebre en la forma en que se abordan las denuncias por violencia. Señaló que todas las víctimas, sin importar edad o género, merecen ser atendidas con el mismo compromiso y respeto con que ella fue tratada durante el proceso.

Korina formaliza denuncia

Korina Rivadeneira confirmó en televisión que presentó una denuncia legal por los tocamientos indebidos que sufrió durante el show Dioses del Circo. La conductora explicó que busca sentar un precedente y recalcó que no debe haber tolerancia ante el irrespeto. Agradeció el apoyo del Ministerio de la Mujer, la Policía y su círculo cercano. Como prueba del hecho, presentó los videos que se difundieron en redes sociales.