Pese a que lo negaron en más de una ocasión, Mayra Goñi y el streamer conocido como Neutro fueron sorprendidos protagonizando un momento romántico en plena vía pública. El programa Amor y Fuego difundió imágenes donde se observa a la cantante y al popular creador de contenido caminando de la mano y compartiendo un beso a las afueras de una discoteca en Barranco.

La escena generó especulación sobre un posible romance, ya que ambos habían insistido en que solo los unía una amistad. En las imágenes también se aprecia al streamer miccionando en la vía pública, a escasos metros de la actriz, sin mostrar incomodidad por la presencia de cámaras.

Lejos de incomodarse, Goñi lo esperó para luego abordar el vehículo en el que se retiraron juntos. El gesto, considerado por muchos como una falta de respeto, dividió opiniones entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Las apariciones públicas y gestos de complicidad alimentan los rumores de una relación que Mayra Goñi y Neutro han negado. (Foto: Redes sociales)

Días después, Mayra y Neutro volvieron a ser noticia, esta vez por una discusión captada en las afueras de una discoteca en Lince. Las cámaras del programa ¡Todo se filtra! registraron a la actriz visiblemente alterada mientras sostenía una botella y se alejaba a pie, seguida de cerca por el streamer, en un intercambio que reflejó tensión entre ambos.

No es la primera vez que los rumores de romance rodean a la pareja. Desde hace meses, han sido vistos en transmisiones en vivo, paseos y reuniones sociales, donde incluso protagonizaron un beso inesperado frente a miles de usuarios conectados. Aunque Mayra llegó a afirmar que veía difícil una relación por la diferencia de edad, las constantes apariciones públicas han puesto en duda esa versión.

Con cada nueva aparición, Mayra Goñi y Neutro alimentan el interés del público y se mantienen en el foco mediático, entre gestos románticos, discusiones y un vínculo que, hasta ahora, ninguno confirma abiertamente.