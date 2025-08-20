Pese a que lo negaron en más de una ocasión, Mayra Goñi y el streamer conocido como Neutro fueron sorprendidos protagonizando un momento romántico en plena vía pública. El programa Amor y Fuego difundió imágenes donde se observa a la cantante y al popular creador de contenido caminando de la mano y compartiendo un beso a las afueras de una discoteca en Barranco.
LEE: Regina Alcóver confiesa distanciamiento con su hijo Gianmarco durante su matrimonio con Claudia Moro
La escena generó especulación sobre un posible romance, ya que ambos habían insistido en que solo los unía una amistad. En las imágenes también se aprecia al streamer miccionando en la vía pública, a escasos metros de la actriz, sin mostrar incomodidad por la presencia de cámaras.
Lejos de incomodarse, Goñi lo esperó para luego abordar el vehículo en el que se retiraron juntos. El gesto, considerado por muchos como una falta de respeto, dividió opiniones entre los televidentes y usuarios en redes sociales.
Días después, Mayra y Neutro volvieron a ser noticia, esta vez por una discusión captada en las afueras de una discoteca en Lince. Las cámaras del programa ¡Todo se filtra! registraron a la actriz visiblemente alterada mientras sostenía una botella y se alejaba a pie, seguida de cerca por el streamer, en un intercambio que reflejó tensión entre ambos.
No es la primera vez que los rumores de romance rodean a la pareja. Desde hace meses, han sido vistos en transmisiones en vivo, paseos y reuniones sociales, donde incluso protagonizaron un beso inesperado frente a miles de usuarios conectados. Aunque Mayra llegó a afirmar que veía difícil una relación por la diferencia de edad, las constantes apariciones públicas han puesto en duda esa versión.
MÁS: Joshua Franco destapa su romance con Génesis Tapia y revela todos los detalles
Con cada nueva aparición, Mayra Goñi y Neutro alimentan el interés del público y se mantienen en el foco mediático, entre gestos románticos, discusiones y un vínculo que, hasta ahora, ninguno confirma abiertamente.
TE PUEDE INTERESAR
- “Baki”: ¿cuál es el orden cronológico para ver el anime por primera vez?
- “La guerra de los mundos”: Ice Cube no hace reír en una película favorita para la peor del año | RESEÑA
- “Al fondo hay sitio”: ¿Cuál fue el rating que logró la teleserie tras su histórica escena en vivo?
- Samahara Lobatón revela monto que recibe de Youna para manutención de su hija: “Siempre tiene problemas”
- Youna revela que Samahara Lobatón le exigió S/ 30 000 para colegio de su hija
Contenido sugerido
Contenido GEC