El silencio de Xiomy Kanashiro llegó a su fin luego de que Samahara Lobatón lanzara comentarios que involucraron a Jefferson Farfán. En medio de la ola de especulaciones sobre su relación, la influencer decidió pronunciarse de manera simbólica pero contundente, reafirmando que su romance con el exseleccionado peruano se mantiene estable.

A través de un video publicado en redes sociales, Kanashiro compartió una letra cargada de romanticismo que fue interpretada como una declaración de principios: “Cuando me dice: ‘yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones’” . Con esta frase, la joven dejó en claro que su relación no se ve afectada por comentarios externos.

El gesto rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y destacaron la fortaleza de la pareja frente a las críticas. Para muchos, la actitud de Xiomy refleja complicidad y unión en medio de la polémica.

Xiomy Kanashiro dejó en claro que su vínculo con Jefferson Farfán se mantiene fuerte pese a los rumores. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Jefferson Farfán optó por mantener silencio absoluto, sin emitir declaraciones ni comunicados al respecto. Sin embargo, los seguidores recordaron que en ocasiones anteriores el exfutbolista no dudó en expresar públicamente su cariño hacia Kanashiro, llegando incluso a describirla como “el amor de mi vida”.

No es la primera vez que Xiomy responde a la controversia con prudencia. En anteriores episodios vinculados a la vida personal y legal de Farfán, la influencer pidió respeto y evitó confrontaciones públicas, manteniendo una línea de respuesta medida y firme.