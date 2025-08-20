Xiomy reafirmó su complicidad con Farfán con un mensaje que rápidamente se viralizó. (Foto: Redes sociales)
Redacción EC
Redacción EC

El silencio de llegó a su fin luego de que Samahara Lobatón lanzara comentarios que involucraron a . En medio de la ola de especulaciones sobre su relación, la influencer decidió pronunciarse de manera simbólica pero contundente, reafirmando que su romance con el exseleccionado peruano se mantiene estable.

A través de un video publicado en redes sociales, Kanashiro compartió una letra cargada de romanticismo que fue interpretada como una declaración de principios: “Cuando me dice: ‘yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones’”. Con esta frase, la joven dejó en claro que su relación no se ve afectada por comentarios externos.

@xiomykanashiro

🥰

♬ sonido original - Hillary faggioni

El gesto rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y destacaron la fortaleza de la pareja frente a las críticas. Para muchos, la actitud de Xiomy refleja complicidad y unión en medio de la polémica.

Xiomy Kanashiro dejó en claro que su vínculo con Jefferson Farfán se mantiene fuerte pese a los rumores. (Foto: Redes sociales)
Por su parte, , sin emitir declaraciones ni comunicados al respecto. Sin embargo, los seguidores recordaron que en ocasiones anteriores el exfutbolista no dudó en expresar públicamente su cariño hacia Kanashiro, llegando incluso a describirla como “el amor de mi vida”.

No es la primera vez que Xiomy responde a la controversia con prudencia. En anteriores episodios vinculados a la vida personal y legal de Farfán, la influencer pidió respeto y evitó confrontaciones públicas, manteniendo una línea de respuesta medida y firme.

