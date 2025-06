Alejandra Baigorria no se anda con rodeos y le respondió fuerte y claro a Onelia Molina, quien en una reciente entrevista aseguró que le incomodó el ingreso de la esposa de Said Palao a “Esto es guerra”. Al respecto, la ‘rubia’ contestó con firmeza.

“Mi ingreso no es sorpresa para nadie. ‘Esto es guerra’ siempre será mi casa”, aseguró Baigorria, dejando entender que su regreso al reality tiene el respaldo de la producción.

“Si tú quieres trabajar en este medio y quieres trabajar en reality, tienes que bancártela, o sea, todas nos la hemos bancado”, agregó la popular ‘rubia de Gamarra’.

Asimismo, Alejandra Baigorria recordó que vivir momentos incómodos en el reality es parte del show, y que incluso ella ha tenido que lidiar con situaciones similares durante su tiempo en “Esto es guerra”.

“Cuántas veces me he tenido que bancar que me han traído al ex, al otro ex, con la que me hicieron cachuda, al otro y a todos durante 14 años, pero es así… Te pagan un buen sueldo en un programa, tienes que ser responsable y saber que también tienes la otra parte, que va a estar Peluchín, que van a opinar en contra y a favor”, afirmó.

Finalmente, Alejandra Baigorria resaltó que los competidores más antiguos del programa han vivido situaciones similares y que, es gracias a los momentos difíciles, que han logrado mantenerse vigentes.

Alejandra Baigorria reapareció en “Esto es guerra” tras su paso por “El gran chef famosos”. (Foto: EEG)

“Todos los que están presentes ahí, te hablo de los antiguos, todos han tenido y han pasado por momentos incómodos, no hay uno que me diga que ha sido paz y felicidad”, aclaró Baigorria tras las declaraciones de Molina.