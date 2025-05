Ante los rumores de un supuesto embarazo, a pocas semanas de haberse casado con Said Palao, Alejandra Baigorria desmintió que se encuentre en la dulce espera, sin embargo, advirtió que tiene planes a futuro para convertirse en madre.

Mediante una entrevista con ‘Amor y Fuego’, la empresaria desmintió estar esperando un bebé, pero reconoció que formar una familia es parte de sus planes con Palao.

“Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular “, dijo la exchica reality, dejando claro que, aunque todavía no está gestando, el tema sí está en conversación con su pareja.

El papá de Alejandra, ¿el gran “culpable” del rumor?

El rumor se originó por un video publicado en TikTok, grabado en el salón de belleza de la empresaria. En él, aparece su padre, Sergio ‘Cheky’ Baigorria, observando el abdomen de su hija y soltando un comentario que encendió las alarmas: “A ver la barriguita, la barriguita, uy”.

La respuesta de Alejandra no hizo más que alimentar las sospechas: “Será abuelo”, dijo entre risas, provocando una ola de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores aseguraron que su rostro “ya mostraba señales” de embarazo, mientras otros celebraban la posibilidad de que la pareja esté ampliando su familia.

“Sí hay planes, pero no por ahora”

De otro lado, Baigorria confirmó que su padre está entusiasmado con la idea de ser abuelo, pero por ahora no hay embarazo confirmado.

“Obviamente, él quiere ser abuelo. Entonces, comienzan a molestar, pero no pasa nada”, explicó, añadiendo que tanto ella como Said han conversado sobre el tema, pero que todavía están disfrutando de su reciente matrimonio.

Cabe recordar que Alejandra, de 36 años, reveló que congeló sus óvulos, decisión que le da la libertad de planificar su maternidad en el momento más adecuado.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril | Foto: Instagram