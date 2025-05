La actriz y cantante Flavia Laos aclaró por qué no estuvo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el pasado 26 de abril, en Lima.

En entrevista con Amor y Fuego, Flavia afirmó que no fue invitada. “No, no me invitaron. ¿Por qué? No sé. Es un matrimonio y se respeta cualquier decisión. No soy tan cercana a Ale, y por obvias razones” , indicó.

Además, señaló que su ausencia también se debe a que asistieron sus exparejas, Austin Palao y Patricio Parodi, y prefirió evitar incomodidades.

Flavia Laos y su cirugía estética: “Lo hice por mí, no por un hombre”

En la misma entrevista, la actriz confesó que se sometió a una cirugía estética en el busto por gusto personal.

“Me hice las bubis. Me hicieron una pexia y me pusieron un implante para levantarlas. Lo hice por mí, no por un hombre, es para verme bonita... Estoy soltera”, afirmó.

¿Participará en el ‘streaming’ de Patricio Parodi?

Consultada sobre la reciente faceta de Patricio Parodi como streamer y si asistiría a alguna de sus transmisiones, Flavia negó una colaboración.

“No hay necesidad, aparte de que no hablamos hace tiempo. (¿Y si te invita?) Si me lo cruzo en algún stream de alguien, normal, ya me ha pasado...”, enfatizó.

Finalmente, Laos se mostró enfocada en su bienestar personal y profesional, anunciando que prepara un nuevo EP musical y que está en proceso de casting para un proyecto de Netflix.

Patricio Parodi en el 'streaming'