En una nueva revelación, Susy Díaz contó que su hija, Flor Polo, atraviesa una complicada situación financiera, quien estaría endeudada otra vez incluso a pesar de que recibe el apoyo económico y respaldo de su madre.

Por ello, al ser entrevistada por ‘América Hoy’, la exvedette peruana relató con indignación que Flor llegó a su casa con una deuda de S/135 mil soles, la cual redujeron a S/80 mil con mucho esfuerzo.

Sin embargo, meses después, su hija habría solicitado otro préstamo de S/50 mil a otro banco, desatando molestia en Susy.

“Ella vino a mi casa con una deuda de S/135 mil. Yo la ayudé porque no entendía de qué era, si yo siempre pagaba todo. Un día me dijo: ‘Mamá, no han pagado la luz’, y le di S/700. También los pañales, la comida, todo lo cubro yo” , contó visiblemente afectada.

“¿Quién la está sangrando?”: Sospechas de manipulación y chantaje

Durante la entrevista, Díaz expresó su preocupación al notar que las deudas de su hija parecen no tener fin, insinuando que alguien cercano a Flor podría estar aprovechándose de ella.

“En mayo del año pasado se prestó otros 50 mil soles. Yo dije: ‘¿Qué pasa? ¿Quién la está sangrando? ¿Será esta amiga sangrona? No sé’”, comentó, dejando entrever una posible manipulación externa.

Florcita Polo y Susy Díaz / Jessy Calle

Susy Díaz: ¿dejará de apoyar a Flor Polo?

A pesar de su compromiso con el bienestar de sus nietos, Susy fue clara al señalar que no volverá a asumir las deudas personales de Florcita.

“Le puedo ayudar con mis nietos, con la comida, la luz, el agua... pero sus sangradas, que ella trabaje y le cueste. Que sea responsable” , enfatizó.

Díaz también reveló que Flor vendió uno de sus departamentos para pagar parte de sus deudas, pero el dinero no fue suficiente.

“Remató y la plata no alcanzó. Solo sirvió para pagar una deuda. Ahora queda otro banco, una caja”, lamentó al borde del llanto.

Flor Polo prohibió a Susy Díaz asistir a programas de TV

La tensión entre madre e hija no solo se limita al tema económico. Susy reveló que Flor le prohibió asistir al programa “América Hoy”, lo que generó críticas.

“Flor me ha prohibido que venga acá. Pero yo tengo que pagar el colegio de sus hijos, la movilidad. Por eso vengo, necesito trabajar, tengo mucha carga familiar”, dijo Susy.

¿La dejará de apoyar?

A pesar de todo, Susy Díaz dejó claro que su intención no es abandonar a su hija, sino motivarla a tomar responsabilidad.

Mientras tanto, sigue cubriendo los gastos del hogar y la educación de sus nietos. “Yo no duermo a veces para ganarme un sol. Me amanezco haciendo mis canciones. Yo cuido mucho el dinero”, finalizó.