Mario Irivarren y Onelia Molina pusieron fin a su relación, luego de que el exchico ‘reality’ mostrara interés en retomar contacto con su expareja, la modelo Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria. El momento fue registrado en video y generó diversas reacciones en redes sociales.

Tras regresar de su luna de miel en Europa junto a Said Palao, Baigorria se pronunció sobre el problema, negando haber tenido alguna intención de provocar la ruptura entre Irivarren y Molina.

“A mí no me compete. El que es responsable de sus actos es Mario. Ya lo asumió, tuvo su conversación con Onelia y punto. Yo no tengo nada que ver ahí”, declaró Baigorria en el programa Amor y Fuego.

Además, confirmó que su amistad con Irivarren la colocó en una situación incómoda y que no hubo ningún tipo de planificación: “Mario me habla algo y yo no sé qué hacer porque es un momento incómodo. Es todo lo que se vio, no hay más”.

¿Un malentendido en plena boda?

El conflicto se originó durante la celebración de su boda, cuando Alejandra fue captada hablándole al oído a Irivarren, comentándole que Vania Bludau se encontraba entre los invitados.

Al escuchar el nombre de Vania, Mario comentó que quería llamarla. Más adelante, en su podcast, explicó que su intención era simplemente “cerrar un ciclo”.

Días más tarde, Onelia Molina confirmó el fin de su relación con Irivarren, lo que llevó a algunos usuarios en redes sociales a especular sobre una supuesta “trampa” gestada por Baigorria.

“¿Por qué me quieren culpar a mí?”

Lejos de guardar silencio, Alejandra decidió responder directamente a las acusaciones.

“No sé por qué me quieren culpar a mí. Si otras personas quieren agrandar el tema, es su problema. Imagínate, planificar algo contra alguien que no está en mi círculo de amigas... eso no tiene sentido”, comentó.

Además, dejó en claro que no guarda resentimientos hacia Onelia y que incluso la invitó a su boda porque deseaba que Mario estuviera feliz.

“Yo quería que Mario esté feliz y conocerla. Mi perspectiva no cambia. No tengo nada en contra de ella, en lo absoluto. Espero que ella se dé cuenta de cómo han sido las cosas”, agregó la empresaria.

Alejandra Baigorria dice que no guarda resentimientos hacia Onelia Molina (Foto: Instagram)