¡Confirmado! El cantante y compositor argentino Paulo Londra regresa a Perú luego de superar sus conflictos legales y retomar su carrera para reencontrarse con sus fanáticos peruanos.

El intérprete de “Adán y Eva”, “Chica Paranormal” y “Nena Maldición” anunció su presentación en Lima como parte de su gira internacional “Paulo Londra – Tour 2025”.

La preventa de entradas será los días 26 y 27 de mayo a través de Teleticket, con un 15% de descuento para quienes compren con tarjetas Interbank

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paulo Londra en Lima?

El show está programado para el viernes 29 de agosto en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, uno de los escenarios más reconocidos para conciertos al aire libre en la capital.

Han transcurrido 5 años y 6 meses desde la última presentación de Paulo Londra en la capital peruana, por lo que su esperado regreso a Lima generó entusiasmo entre sus fanáticos

Venta de entradas: fechas, plataforma y descuentos

La preventa de entradas se realizará los días 26 y 27 de mayo en Teleticket. Durante esos días, los fans podrán acceder a un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. Luego se habilitará la venta general, disponible hasta agotar stock.

Se recomienda a los interesados ingresar a la web desde temprano, ya que se anticipa una alta demanda por tratarse del regreso de uno de los artistas más populares del género urbano.

Afiche oficial de Paulo Londra en Lima

CONOCE MÁS: Por qué Paulo Londra se retiró de la música por dos años

“Versus”: el regreso de Paulo Londra con nueva música

Luego de años de disputas legales con su ex sello discográfico y el productor Ovy On The Drums, que lo alejaron tanto de los escenarios como de los estudios de grabación, Paulo regresa con fuerza renovada y nueva música bajo el brazo.

Su más reciente proyecto, titulado “Versus”, reúne seis canciones que marcan un retorno a sus raíces en el trap latino.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

Ingresa a la web oficial de Teleticket. Crea una cuenta con tus datos personales y correo electrónico. Confirma tu registro desde tu correo. Busca el evento “Paulo Londra - Tour 2025”. Espera tu turno en la cola virtual. Selecciona zona, asiento, y realiza la compra con tu tarjeta. Verifica que tus boletos estén en la sección “Mis E-Tickets”.

Consejo importante: no compartas tu entrada con nadie para evitar fraudes o estafas.

Fechas confirmadas del “Paulo Londra – Tour 2025”

El cantante argentino recorrerá Europa y Latinoamérica con su esperada gira internacional. Estas son las fechas y ciudades confirmadas:

25 de abril – Barcelona, España

– Barcelona, España 27 de abril – Madrid, España

– Madrid, España 2 y 3 de mayo – Monterrey, México

– Monterrey, México 7 de mayo – Guadalajara, México

– Guadalajara, México 9 y 10 de mayo – Ciudad de México, México

– Ciudad de México, México 6 y 8 de junio – Buenos Aires, Argentina

– Buenos Aires, Argentina 23 de agosto – San José, Costa Rica

– San José, Costa Rica 27 de agosto – Ciudad de Guatemala, Guatemala

– Ciudad de Guatemala, Guatemala 29 de agosto – Lima, Perú

– Lima, Perú 3 de septiembre – Montevideo, Uruguay

– Montevideo, Uruguay 6 de septiembre – Asunción, Paraguay

– Asunción, Paraguay 9 de septiembre – Santiago, Chile

– Santiago, Chile 13 de septiembre – Bogotá, Colombia

– Bogotá, Colombia 17 de septiembre – Quito, Ecuador

– Quito, Ecuador 18 de septiembre – Guayaquil, Ecuador

– Guayaquil, Ecuador 29 de noviembre – Córdoba, Argentina

Revisa la lista de países y ciudades que forman parte de la gira internacional 2025 de Paulo Londra