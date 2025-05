La controversia entre el músico Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, y la tiktoker Alina Loja, conocida como Reyna Colibrí, ha escalado al terreno legal.

El empresario envió una carta notarial exigiendo que Loja se rectifique por sus declaraciones públicas y retire todo el material privado que compartió, incluyendo audios y capturas de conversaciones sobre la supuesta relación que mantuvieron.

La influencer difundió fragmentos de chats que, según indica, probarían que Guerrero había negado su vínculo con ella cuando mantenía un romance la cantante Ana Lucía Urbina, integrante del grupo que lidera.

¿Qué dice la carta notarial de Edwin Guerrero?

En el documento enviado por Guerrero, y que se difundió en ‘Magaly TV la Firme’, se le solicita a Loja que cese de inmediato con la difusión del contenido privado, alegando que este afecta su honor, privacidad y la imagen de Corazón Serrano.

“Solicito se rectifique de las versiones vertidas por su persona en mi contra, por la comisión del delito contra el honor —injuria, calumnia y difamación—, y de violación de la intimidad” , iniciaba la querella

Luego continuó: “Además de prohibir que su persona exhiba en cualquier medio […] los audios, videos, capturas de pantalla de nuestras conversaciones estrictamente privadas […] bajo apercibimiento de interponer las acciones judiciales correspondientes”.

Edwin Guerrero exige por carta notarial que Alina Loja retire audios y chats privados | Foto: Magaly TV la Firme (Captura)

Alina Loja no se retracta y denuncia ataques en redes

En lugar de acatar lo solicitado, Alina Loja respondió públicamente en ‘Magaly TV: La Firme’, asegurando que no se retractará y que desde que difundió los audios ha recibido ataques en redes sociales, especialmente por parte de mujeres que, según ella, la acusan de oportunismo.

“Como mujer estoy siendo atacada por otras mujeres que defienden a este tipo de hombres infieles. Me dicen oportunista, que quise aprovecharme de su fama”, dijo Alina.

La tiktoker afirma que Guerrero la “negó” y ocultó su relación con Ana Lucía Urbina, razón por la cual decidió hacer públicos los audios.

“Él me anticipó que iba a salir lo del embarazo en redes. Me mandó ese audio y a la semana salió el comunicado. Ana Lucía me llamó ‘la tiktoker loca’, por eso respondí con pruebas”, explicó.

¿Edwin Guerrero tiene una relación con Kiara Lozano?

Durante la entrevista, surgió otro tema polémico relacionado con los rumores sobre una posible relación entre Edwin Guerrero y Kiara Lozano, otra integrante de Corazón Serrano.

Alina dijo también que durante su relación con Guerrero también escuchó dichos rumores y que incluso llegó a confrontarlo.

“Le pregunté directamente y él me dijo que eso era mentira”, relató. Según Loja, el productor la tranquilizó diciendo: “Kiara es una chica humilde. Es cristiana al igual que tú. No sé por qué tiene tantos haters.”

¿Quién es Kiara Lozano?

Kiara Nicole Lozano Sánchez, nacida en Tarapoto el 23 de abril de 2001, es una de las figuras más populares del grupo Corazón Serrano.

Ingresó al grupo en 2021, luego de ganar un concurso de televisión, desde entonces ha destacado con éxitos como ‘Heridas de amor’ y ‘Mix Zúmbalo’. Antes de ser cantante, estudió Obstetricia.

Kiara Lozano tiene 24 años y es cantante de Corazón Serrano