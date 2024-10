Edwin Guerrero, líder y propietario de la reconocida orquesta Corazón Serrano, respondió a las críticas que recibió su agrupación por el supuesto desgano de sus cantantes en el escenario, especialmente en su primer concierto de Europa, realizado en España. A través de TikTok, Guerrero fue enfático en que ciertas actitudes no pueden ser toleradas, aunque reconoció que los factores como el cansancio y desfase horario pudieron haber influido en la actuación.

“Hay eventos donde todas están súper pilas las chicas, pero hay un evento que se viralizó, fue en España, el primero de Europa. El viaje fue largo. Llegaron a Madrid, tomaron un tren a Barcelona, al hotel, a bañarse y luego presentarse, encima 7 horas de diferencia. Creo que el cansancio y cambio de horario les jugó a todas una mala pasada, pero sí hay situaciones que no se deben pasar por alto” , declaró Guerrero, explicando que el agotamiento derivado de la larga jornada y diferencia horaria pudo haber afectado el desempeño del grupo.

El dueño de Corazón Serrano no solo abordó los factores externos, sino que también dejó claro que la actitud de las cantantes es un aspecto que considera crucial para el éxito de la agrupación. A pesar de las circunstancias, Guerrero subrayó la importancia de mantener un nivel de profesionalismo en todo momento y anunció que tomará medidas al respecto.

“Vamos a tener una reunión, donde vamos a tratar varios asuntos. Yo acá no puedo botar a nadie, pero si alguien quiere dar un paso al costado, hablaremos, para eso hay un contrato, un contrato con condiciones. Entonces llegaremos a un acuerdo si alguien no quiere continuar. Todo por la paz, amablemente, por si alguien no quisiera continuar”, expresó, haciendo referencia a que el grupo cuenta con un contrato que regula las condiciones de trabajo y compromiso de cada integrante.

La reacción de los fanáticos de Corazón Serrano

Por otro lado, algunos seguidores de Corazón Serrano expresaron su desacuerdo con el comportamiento de algunas integrantes de la agrupación en redes sociales, acompañando sus críticas con sugerencias para mejorar su desempeño en el escenario. “Descansen para que lleguen alegres y desplieguen todo su talento”, comentó un usuario. “Ojalá Briela, Milagros y Kiara no estén jugando como payasas”, expresó otro seguidor visiblemente molesto. “Que saquen a Kiara, está actuando de manera muy creída”, añadieron en una reciente publicación de Instagram.