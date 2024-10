Pamela López, exesposa de Christian Cueva, ha generado nuevamente polémica al cantar un éxito musical interpretado por Pamela Franco, quien ha sido vinculada sentimentalmente al futbolista. Esta situación ocurre luego de que López hizo pública una denuncia sobre la supuesta negativa de Cueva a brindarle manutención económica.

En el clip, compartido por el creador de contenido Ric La Torre, se observa a Pamela López cantando con entusiasmo el tema “Dile la verdad”, interpretado por Franco. El video fue publicado en las historias de Instagram de una usuaria identificada como Lourdes Vásquez, generando especulaciones entre sus seguidores.

El tema de Franco, conocido por su letra de desamor y amor prohibido, ha sido interpretado por algunos como una posible indirecta de López en medio de los conflictos que enfrenta con Cueva. En el video, se puede escuchar a la trujillana cantar a viva voz: “Dile, que nos amamos, que soy la dueña, de tu corazón. No finjas, que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor” .

Este video ha llamado la atención por la aparente coincidencia con los recientes rumores sobre el posible romance entre Christian Cueva y Pamela Franco, rumores que ambos han desmentido hasta el momento. Sin embargo, la elección del tema, por su contenido emocional y la implicación que podría tener en su situación personal, no ha pasado desapercibida para la audiencia.

En las últimas semanas, Pamela López fue captada en situaciones que sugieren coqueteos con Luis Fernando Rodríguez, un empresario que, según informes, mantiene una relación de nueve años con Nardha Velarde, una joven que sería amiga de Pamela. A pesar de las imágenes que surgieron, donde Rodríguez besa por el cuello a Pamela, tanto López como Rodríguez desmintieron cualquier relación.