La situación entre Christian Cueva y su expareja, Pamela López, ha vuelto a complicarse tras un reciente intercambio de reclamos por los gastos de alimentación de sus tres hijos, ya que según Pamela, desde que el futbolista confirmó su separación, este no habría cumplido sus obligaciones paternales. El 9 de septiembre, la nana de los pequeños contactó a Cueva para preguntar cuándo enviaría el dinero para alimentarlos. Ante la insistencia, el futbolista evitó responder directamente y arremetió contra López, enviándola a trabajar.

El intercambio de mensajes entre la trabajadora, en representación de Pamela, y el deportista, desencadenó una respuesta furiosa de Cueva, quien manifestó que está al tanto de sus responsabilidades, pero considera que Pamela debería asumir una parte de la carga financiera. “Tiene una mamá, que tiene dos brazos, dos piernas, que puede trabajar, puede hacer algo en la vida. Yo lo vengo haciendo todos los años con mis hijos. Yo también soy papá” , afirmó Cueva en audios difundidos por “Magaly TV, la Firme”.

Por su parte, Pamela dijo que no recibió apoyo económico de Cueva desde su separación, además de ser bloqueada en redes sociales, dificultando la comunicación directa de coordinaciones. “Solo le dio dinero (dinero) dos veces desde que se separaron. La última vez fue para la manutención de los niños, pero de ese dinero, tuvo que pagar casi 2000 soles en gastos odontológicos” , explicó en una conversación con la prensa.

López afirmó que Cueva solo ha visto a los niños en seis ocasiones y que la última vez no los regresó en el tiempo pactado, dejándolos expuestos al entorno del jugador. “La abogada me sugirió que él debe decirme a dónde llevará a mis hijos y en qué horario porque muchas veces dijo que recoge y no lo hace” , comentó. Pamela indicó que el malestar de Cueva se originó cuando pidió que le comunicara los detalles sobre el horario y lugares donde llevaría a los niños. “Eso desató su ira porque él se cree con el derecho de hacer lo que quiere, cuando nunca los ha criado”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug demanda a Pamela López por decir que tuvo un romance con Christian Cueva

Ante la insistencia de su trabajadora, quien le preguntó: “Jefe, ¿va a depositar hoy día para que puedan comer sus hijos? Solo necesito saber eso”, Cueva respondió enérgicamente, sugiriendo que Pamela también debe trabajar para mantener a los menores. “Que salga a vender marcianos, como yo lo hice en mi vida”.

Esta disputa ha puesto de manifiesto la complejidad de su relación post-separación tras episodios de violencia física y psicológico, así como reiteradas supuestas infidelidades con otras mujeres, algunas de ellas vinculadas al espectáculo. Cueva y López todavía no tienen un acuerdo de manutención, ya que Pamela decidió priorizar el proceso legal por agresión entablado a Christian.