Tras superar un grave problema de salud, la reconocida cantante peruana Susana Baca enfrenta una nueva dificultad. En sus redes sociales, Baca expresó sentirse “indignada y agraviada” por el incumplimiento en el pago de S/ 68 800, según el contrato que firmaron el 29 de mayo de 2024 con el Gobierno Regional de Junín , por la creación y producción del tema “La espada y la razón”, realizada para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Junín, un acontecimiento histórico clave en la Independencia del Perú

Según Baca, el requerimiento de crear una canción y videoclip para el homenaje surgió en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Junín. A pesar de los esfuerzos y entrega del material el 30 de julio, seis días antes del día central del acto conmemorativo, Susana dijo que hasta la fecha no recibió el pago correspondiente. “El Gobierno Regional de Junín, desde su ineficacia, no cumple con pagarme por el trabajo realizado” , expresó en Facebook, donde también manifestó su preocupación por no poder compensar a los artistas y equipo técnico que participaron en su producción.

Susana responsabilizó a Julio Abanto Llaqué, director del DIRCETUR; Natalie Marcas García, directora del Proyecto Bicentenario 2024 y al gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas Muje por el incumplimiento del pago y una supuesta intención de invisibilizar su trabajo debido a diferencias políticas. “[No exhibieron] públicamente, durante el día principal de la celebración, [el tema] que fue creado en música, letra y video específicamente para dicha conmemoración”, dijo. “[...] Me castigan por no quedarme silenciosa ante su esterilidad política, y ahora apetecen silenciar, casi invisibilizar el producto de este trabajo” , añadió para finalizar: “Intentarán callarlo y no podrán callarlo”.

El tema fue interpretado junto a la colombiana Andrea Echeverri (Aterciopelados), Rolando Jitton desde Bolivia, y las peruanas Naysha Montes y Wendy Sulca, quienes se sumaron al proyecto aportando su talento. Consuelo Jerí también contribuyó, añadiendo versos en quechua, mientras que voces emergentes como Ginola, Nero Lvigi y Mago Oscuro participaron en la interpretación. El videoclip fue realizado por Gustavo de la Torre, director de Pasaje 18. Las coreografías fueron diseñadas por Ricardo Pereira, esposo de la cantante, así como lo coreógrafos Pablo Ataucuri y Yosly Oregón, donde representaron simbólicamente la Batalla de Junín. Sin embargo, Baca lamentó no haber podido asistir al rodaje debido a problemas de salud. “[...] Fue un dolor para mi… tanto esfuerzo y tanta ilusión…”, escribió.

Gobierno Regional de Junín se pronuncia y aseguran que le pagarán este mes





En respuesta a las declaraciones de Susana Baca, el Gobierno Regional de Junín emitió un comunicado a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) en redes sociales, donde afirmaron que el pago se encuentra en su etapa final. “Garantizamos que la compensación económica se efectuará durante el presente mes, cumpliendo con los procedimientos legales y administrativos”, señalaron en el comunicado. El Comercio intentó contactar a representantes y allegados del GORE, pero no obtuvo respuesta.

Asimismo, la entidad expresó su respeto por la trayectoria de Susana y destacó que “La espada y la razón” es un valioso aporte cultural que ha sido difundido en diversos eventos y plataformas conmemorativas desde su entrega. El comunicado fue membretado por el gobernador regional Zósimo Cárdenas, quien, junto a Julio Abanto Llaqué, director del DIRCETUR, y Natalie Marcas García, directora del Proyecto Bicentenario 2024, serían las autoridades responsables del cumplimiento del contrato. A pesar de agradecer los servicios de Baca, la entidad no hizo mención específica a las acusaciones de falta de visibilidad del material durante las celebraciones oficiales.

Susana Baca se recuperó tras varias semanas en UCI





La cantante de 80 años superó una grave crisis de salud tras haber estado internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati Martins por cinco meses. Aunque los detalles sobre su enfermedad no fueron revelados, afortunadamente Susana Baca pudo recuperarse y volver a su hogar, donde celebró su último cumpleaños, en compañía de su esposo, el sociólogo Ricardo Pereira.

A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un emotivo mensaje el 15 de mayo, agradeciendo las oraciones de sus amigos y seguidores. “He pensado tanto en todos vosotros. Ahora ya estoy en mi casita, pero, eso sí, por recomendación médica, no podemos aún bailar, ni beber pisco”, escribió. Baca finalizó su mensaje agradeciendo al amor, la ciencia y la fe de sus seguidores. “Ya estoy de regreso a la vida”, dijo emocionada.