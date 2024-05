Hace dos meses Roberto Pereira, esposo de Susana Baca (Lima, 1944), informaba a sus seguidores que la intérprete de ‘María Landó’ había sido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por su delicado estado de salud. Ya en casa y recuperándose, la cantante ganadora de tres Grammy Latino cumple hoy, 24 de mayo, 80 años.

Reconocida internacionalmente y con giras internacionales, Susana Baca es, innegablemente, una de las voces más importantes que tiene nuestro país. Nacida en Chorrillos, Susana desciende de una de las familias más ilustres de la música afroperuana, provenientes de San Luis de Cañete. Sus padres, Ernesto Baca Ramírez y Carmen de la Colina Gonzáles, le inculcaron desde muy pequeña el goce del arte.

Y es que la familia de Susana respira y lleva en la sangre la música. Artistas criollos de la talla de Felipe Pinglo Alva visitaban frecuentemente a la mamá de Susana en la casa familiar de Chorrillos. En una casona de vitrales y techos altos, la infancia de la artista transcurrió marcada por la carencias económicas.

Baca, quien ejerció el cargo de ministra de Cultura en 2011 (siendo la primera mujer afroperuana en ello), aprendió a mejorar sus interpretaciones musicales de la mano de Chabuca Granda, figura icónica de la música peruana.

Vista desde el extranjero

“Ella realmente es la ‘grand dame’ de la música latinoamericana. Así de grande es. Ella, en sus tardíos 70 años, por 50 años ha sido el ejemplo de lo que es la herencia de la cultura afro y esa es una forma específica de música afroperuana. Ella es reconocida mundialmente y es largamente responsable por ello”, expresa el periodista Félix Contreras, quien trabaja para la cadena National Public Radio (NPR) de Estados Unidos en su podcast Alt.Latino.

En junio de 2022, Baca fue la primera mujer peruana en realizar una sesión musical en “Tiny desk”, una serie de conciertos organizados por la NPR Music. “Casi por sí sola rescató la música y la cultura afroperuana de la oscuridad y del contenedor de la historia dentro del Perú y en todo el mundo. Es etnomusicóloga de formación e incluso se desempeñó como ministra de cultura de su país hace unos años”, comentó Contreras antes de anunciar la sesión de la artista.

Sin embargo, el inicio de Susana en la música no siempre fue así de alabado. Cuando inició en la música, ella interpretaba poemas, poemas que ninguna disquera se animaba a tomar argumentando que “una mujer negra cantando poemas no vende”. No sería hasta que llegaría María Landó, de César Calvo, a sus manos.

Terminando la década de 1990, el aclamado músico escocés y fundador de los Talking Heads, David Byrne, descubrió esta interpretación cuando llevaba clases de español en Estados Unidos. Byrne invita a Susana a participar de ‘The Soul of Black Perú', un proyecto que el cantante llevaba mucho trabajando.

“La noche del miércoles, Susana abrió un show de tres noches seguidas en Joe’s Pub con músicos de Nueva York —John Medeski en los teclados, Marc Ribot y David Byrne en las guitarras— junto con la artista peruana”, reportó The New York Times el 20 de junio del 2000. Esa fecha, Susana promocionaba ‘Eco de Sombras’ (2000), el primero de los seis álbumes que trabajó con Luaka Bop, la disquera de Byrne.

“Baca cantó sobre esclavos y los dolores del amor. Algunas canciones tenían palabras africanas que han sido erosionadas con el tiempo. Su voz se alza entre problemas —con mucho aire y clara, con toques de tristeza— mientras las síncopas revolotean a su alrededor”, agregó la crítica de aquella noche.

Colaboraciones y premiaciones

En 2002, Susana Baca fue nominada a los Grammys con ‘Lamento Negro’ en dos categorías: mejor disco del año y mejor álbum folklórico. De este, ganó la segunda categoría siendo la primera peruana en obtener este reconocimiento. Ella dedicó el premio al Perú y a toda su familia.

En 2011 ganó junto al puertorriqueño Residente el premio a grabación del año por ‘Latinoamérica’. “Tremenda voz que representa a Perú”, ha expresado el intérprete de ‘Dale la vuelta al mundo’ sobre Baca durante un concierto donde ambos compartieron escenario en Los Ángeles.

En 2020 ganó su tercer Grammy con ‘A Capella’. grabación que realizó desde su hogar en Chincha junto con su esposo, Roberto Pereira. En 2023, la cantante además fue invitada al escenario durante el concierto de la artista mexicana Natalia Lafourcade en Lima.

“Voy a invitar a alguien muy querido que me dijo cuando estuve en su casa. ¿Cómo hiciste ese tema? Y yo le respondí, más bien el tema me hizo a mí… Con ustedes Susana Baca”, dijo Lafourcade.

“¿Qué sabríamos de la cultura afroperuana en Europa si no fuera por Susana Baca?”, se pregunta el jurado del Preis der Deutschen Schallplattenkritik, en el texto que argumenta la distinción para la artista peruana desde Alemania. Susana Baca cumple 80 años y es hora de reconocer que es una de las artistas con mayor importancia hoy en día en nuestro país.