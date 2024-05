La cantante peruana y exministra de Cultura Susana Baca reapareció en redes sociales para compartir un extenso mensaje de agradecimiento tras ser dada de alta del hospital. En su misiva, la intérprete nacional reconoció que está “de regreso a la vida”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional compartió un comunicado que escribió el pasado 15 de mayo, en el que da detalles de su actual estado de salud y agradece las oraciones de sus amigos y seguidores en favor de su recuperación.

“Amigos queridos, queridos todos… A los que han tenido la fe de que yo iba a mejorar y que siempre supieron que no me iría de este lugar sin pelear por los sueños soñados y además, aun en mi silencio, me llenaron de amor. He pensado tanto, tanto en todos vosotros. Ahora ya estoy en mi casita, ya estoy acá y los podré ver y saludar, pero, eso sí, por recomendación médica, no podemos aun bailar, ni beber pisco, ni rajar de la gente, excepto de la patética”, escribió.

“Desde aquí, doy gracias al amor, a la ciencia y a la fe… Gracias a muchos, más que muchos, amigos, es decir a casi todos los que me escribieron e invocaron por mi salud y recuperación desde sus oraciones a Dios o a la maravillosa naturaleza desde nuestro país Perú y también desde otros lugares del mundo. Les agradezco a todos esa energía. Ya estoy de regreso a la vida… Susana Baca”, añadió en su post.

Como era de esperarse, la publicación de Susana Baca ha generado miles de reacciones en redes sociales. Los comentarios celebran su recuperación, entre ellos destacan los mensajes de Jaze, Mónica Sánchez, Homero Cristalli, Emanuel Soriano, entre otros.

Como se recuerda, Susana Baca se encontraba internada en el hospital Edgardo Rebagliati de Jesús María desde inicios de este año. Si bien estuvo en UCI y su vida corrió peligro, ahora salió adelante y viene recuperándose de forma favorable.

