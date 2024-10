La modelo peruana Shirley Arica contó que Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, se disculpó con ella por haberla vinculado con el deportista. Según Arica, ambas se encontraron casualmente el pasado 14 de septiembre en una discoteca, donde López se acercó de manera amistosa para aclarar los malentendidos. “Me ofreció disculpas y le dije que no había problema. Que yo nunca había tenido nada con su marido”, declaró la modelo en una entrevista para América Espectáculos.

Arica describió el encuentro como cordial y destacó que no existió ningún resentimiento por parte de ninguna de las dos. La conversación, además de amena, estuvo llena de humor. La modelo bromeó con López sobre enviarle una carta notarial: “Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! Se mató de la risa, son bromas, pero me cayó súper bien”, explicó Arica, subrayando que no tiene motivos para guardar rencor.

Su encuentro en la discoteca no solo sirvió para resolver antiguos malentendidos, sino que ambas mujeres también compartieron un momento de diversión. Arica publicó en su cuenta de Instagram un video donde se les ve bailando juntas. “Miren con quién me encontré ayer, ¿qué creen?”, escribió la modelo junto a las imágenes, que se viralizaron rápidamente. Horas más tarde, Arica reafirmó su postura de dejar atrás los conflictos, publicando: “Para que vean que no soy rencorosa, quedo ‘clean’”.

Shirley Arica y Pamela López en discoteca | Foto: Instagram (captura)

En agosto de 2024, Pamela López hizo pública una lista de supuestas infidelidades de Christian Cueva, en la que incluyó a Shirley Arica junto a otras figuras del espectáculo como Melissa Klug —quien respondió con una notificación legal—, Chris Soifer y Rosángela Espinoza, entre otras. Shirley Arica desmintió cualquier vínculo amoroso con el futbolista. “Me hubiese gustado que saliera el episodio que grabé en ‘El Valor de la Verdad’ para aclarar muchas dudas, pero lamentablemente no salió. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, afirmó en redes sociales.