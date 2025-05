Tiktoker expone a Edwin Guerrero y revela Yape de S/50 que recibió tras un encuentro.

La tiktoker Alina Loja, conocida en redes como Alina Colibrí, compartió en una entrevista con el programa Magaly TV: La Firme detalles de su supuesta relación con Edwin Guerrero, líder de la agrupación Corazón Serrano. La joven presentó como evidencia capturas de conversaciones por WhatsApp y un comprobante de Yape por S/50, monto que el músico le habría transferido tras un encuentro íntimo.

Según su versión, todo comenzó en junio de 2024, cuando Guerrero se comunicó con ella y le ofreció una reunión para evaluar su ingreso al grupo de cumbia. Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo distinto.

“Como él sabía que me gustaba cantar, me dijo para que vaya a un estudio. Entre los tragos, él empezó a coquetear porque me robó los besos. Me dejé llevar por el momento. Tengo que ser responsable, soy una persona adulta”, relató Loja.

La joven sostiene que el intercambio de S/50 se dio luego del encuentro, con la finalidad de que ella comprara la pastilla del día siguiente. Este hecho habría ocurrido cuando Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, aún estaba embarazada, según explicó la influencer.

En la misma entrevista, Magaly TV presentó audios y mensajes que Edwin Guerrero habría enviado a la tiktoker. En ellos, el productor musical niega tener una relación con Ana Lucía Urbina y pone en duda la paternidad del hijo que esperaba la cantante.

“Lo que pasa es que ella no está conmigo, tiene su enamorado. Ya le hemos dicho que cuando salga de su reposo médico, tiene que hablar (...) nosotros no estamos, solo que la gente pues sigue especulando y que el bebé es mío”, se escucha decir a Guerrero.