La cantante peruana Cint G, hija del fallecido Tongo, sorprendió al revelar que fue víctima de bullying durante su participación en el programa “El Gran Chef: Famosos”, transmitido por Latina TV.

Según contó en una entrevista con el podcast “Sin Vueltas”, de RPP, la también autodenominada creadora de la Chicha Pop señaló directamente a Yaco Eskenazi como responsable de los maltratos.

Cint G reveló que, ante los supuestos maltratos de Yaco, el exjurado Giacomo Bocchio intervino y le exigió al esposo de Natalie Vértiz que mostrara “más humildad” | Foto: Sin Vueltas

“Yaco me decía: ‘¿Pueden callarla?’”

Durante la conversación, Cint G recordó que en su primer día en el reality culinario, el esposo de Natalie Vértiz comenzó a dirigirse a ella de forma despectiva.

“Yo sentí que en ‘El gran chef: Famosos’, en el primer capítulo que estuve, Yaco Eskenazi me hacía mucho bullying. Estaba en una estación delante de mí, y como yo hablo mucho, él decía: ‘¿Pueden callarla? ¿Cállenla?’ ”, relató.

La cantante aseguró que el comportamiento se repitió a lo largo de la temporada. “Me mató. Me quedé en shock. Dijo: ‘No me puedo concentrar porque esta habla un montón’”, añadió.

“Le hicieron el pare”: Giacomo Bocchio intervino

Cint G contó que, si bien no percibió de inmediato la gravedad de los comentarios, sus seguidores sí lo advirtieron y un clip del programa evidenció la situación.

Fue entonces que Giacomo Boccio, exjurado del programa, intervino y confrontó a Yaco, exigiéndole que tenga más humildad.

“Le hicieron el pare porque entró Giacomo, el exjurado, y le dijo: ‘Tienes que ser más humilde’ y le puso en su lugar”, sostuvo.

“No fui por la olla de oro, fui a robar cámara”

Pese al mal momento, la artista dejó claro que no guarda rencores. Según dijo, actualmente mantiene una buena relación con el conductor de televisión.

“Todo bien, quizá lo hizo por show”, mencionó, señalando que incluso compartieron un buen momento viendo juntos la final del programa.

Finalmente, Cint G aclaró que su objetivo al ingresar al reality no fue ganar, sino aprovechar la exposición en pantalla:

“A mí no me importaba ganar, me importaba robar cámara. El premio era una olla, no plata en efectivo”, dijo entre risas.