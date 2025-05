Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán, denunció que recibe amenazas de muerte tras ser señalada como supuesta administradora de ‘La Tía Boti’, cuenta de Instagram que publica supuestas infidelidades y polémicas de futbolistas peruanos.

En una entrevista para "Amor y Fuego", López reveló que viene siendo víctima de intimidaciones graves, las cuales también afectan a su hijo menor.

“Ya recibí amenazas contra mi hijo, conmigo, dándome la dirección de mi casa, del colegio de mi hijo” , denunció visiblemente afectada.

La modelo mostró chats donde los agresores le envían videos de armas y mensajes escalofriantes como: “Así que eres ‘La tía Boti’, te vas a morir. Ya te tengo ubicada (…) Te mueres tú y se muere tu hijo”.

Delany López niega ser ‘La Tía Boti’

A pesar de las acusaciones que circulan en redes sociales, Delany negó cualquier relación con la polémica cuenta de Instagram. “No está vinculada a mi correo. No sé de dónde ha salido que me pertenece”, afirmó.

Asimismo, aseguró tener capturas de pantalla donde personas la vinculan sin pruebas con ese perfil: “Me están involucrando en un tema donde no tengo nada que ver (...) tengo capturas de personas que ligeramente han dado mi nombre”.

Delany López, ex de Farfán, denuncia amenazas contra ella y su hijo tras ser acusada de manejar cuenta de chismes ‘La Tía Boti’ | Foto: Instagram

“Yo sé cómo los futbolistas solucionan sus problemas”

En sus declaraciones, López también sugirió que podría haber intereses detrás de las amenazas, relacionados al mundo del fútbol.

“Sabemos el poder que tienen muchos futbolistas. Yo mejor que nadie sé cómo se mueve todo esto del fútbol, sé los contactos que hay, sé cómo solucionan ellos los problemas”, dijo asustada.

La Tia Boti en Instagram

Actualmente, la cuenta de ‘La Tía Boti’ tiene solo 193 seguidores, pero antes de eso, reportaba más de 8 000. Sigue únicamente a Jefferson Farfán y hasta el cierre de esta nota, han revelado que publicarán un nuevo destape.

La Tía Boti sigue únicamente a Jefferson Farfán

La cuenta tiene video de Farfán con Delany

Delany también reveló que dicha cuenta posee un video en el que aparece junto a Jefferson Farfán, grabado por un amigo que le pidió un saludo para su madre en el Día del Trabajador.

Aunque no se trata de un material íntimo, su aparición en el fondo del video ha generado especulaciones. “El video no ha salido porque no he dado autorización. Lo grabamos en 2024, y fue publicado por la señora en una cuenta privada”, explicó.

Estas son las amenazas que Delany López denunció haber recibido

Otra joven denuncia lo mismo: Débora Goytizolo también es amenazada

Delany no es la única. Débora Goytizolo, expareja del futbolista Jairo Concha, también ha denunciado ser víctima de amenazas tras ser acusada de administrar ‘La Tía Boti’.

“Estoy denunciando que me están acosando, que soy ‘La tía Boti’ y tengo las pruebas de quién ha comenzado este rumor”, indicó. Según su testimonio, una mujer identificada como Paola Maticorena Arias la habría acusado sin fundamentos.

Goytizolo también deslizó que algunos futbolistas podrían estar detrás de estas intimidaciones: “‘La Tía Boti’ se mete con jugadores de Alianza, de la U, y los barristas están detrás de eso. Algunos futbolistas tienen entornos muy feos”.

Débora Goytizolo es la expareja del futbolista Jairo Concha