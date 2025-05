Durante su participación en el programa “El valor de la verdad”, Luigui Carbajal se sinceró sobre el distanciamiento con su excompañero de la agrupación Skándalo, Ricky Trevitazzo, originado por disputas económicas. El cantante expresó su pesar por cómo terminó la relación y le pidió perdón públicamente.

“Yo te pido disculpas porque he podido afectar a tus hijos, a tu familia y jamás he querido herirte con las palabras mías. Créeme que a mí me dolió más que tú hayas preferido creerle a otra persona que a mí”, afirmó visiblemente afectado.

Por su parte, Ricky Trevitazzo rompió en llanto al recordar los momentos vividos junto a Luigui y lamentó que su amistad se haya quebrado por temas de dinero. “No es dolor, es tristeza. Yo he visto cómo él ha estado guerreando por nosotros y que la amistad se vaya a la m... por plata. Había algo diferente y especial entre nosotros”, dijo entre lágrimas.

Trevitazzo aseguró que, aunque tuvo dudas por la forma en que se dividían las ganancias, hoy lo único que desea es reconciliarse. “Me da pena que por la plata que la necesitamos, hayamos pasado esto. No es lágrimas de cocodrilo, me duele. Y ver que está acá y que no puedo darle un abrazo, me duele. Es mi hermano”, expresó.

El cantante también recordó un episodio que marcó su cercanía con Luigui: “Sé que lloró y se desesperó cuando me dio dengue. Ahí se fortaleció mi amor por Luigui. Yo le he dicho ‘Te amo’ entre amigos”.

Luigui, con la voz entrecortada, aceptó que la situación le afectó profundamente. “Es cierto que yo he llorado. Siento que es mi hermano. Duele la situación por lo que hemos pasado y mi esposa me ha visto (llorar). Sé que le comieron la cabeza a él. Yo sé que no fue él y cayó como un niño”, declaró.