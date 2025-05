Los focos de atención se posaron recientemente sobre Alejandra Baigorria tras su regreso de la luna de miel en Europa junto a su esposo, Said Palao. Durante semanas, persistentes rumores de un posible embarazo circularon en el ambiente, intensificados por un reciente video de su padre insinuando la llegada de un nuevo integrante a la familia.

No obstante, la empresaria de Gamarra no dudó en abordar las especulaciones de frente. Con su característico humor y transparencia, Alejandra mostró su abdomen y ofreció una firme y curiosa respuesta a todas las interrogantes que mantenían en vilo a sus seguidores. A continuación, te contamos qué dijo la modelo.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE LOS RUMORES DE EMBARAZO?

Alejandra Baigorria abordó directamente los rumores de embarazo en una entrevista exclusiva con ‘Amor y fuego’. Entre risas, la también chica reality negó rotundamente estar esperando un bebé, a pesar del entusiasmo familiar.

Ella explicó que, aunque su padre es “un niño grande” que anhela ser abuelo y le molesta con bromas sobre el tema, “no pasa nada... todavía no... no hay barriguita”. La empresaria aseguró que comprende el deseo de sus allegados, pero enfatizó que actualmente no se encuentra en estado de gestación.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el pasado 26 de abril. (Foto: Instagram)

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE PATERNIDAD DE ALEJANDRA Y SAID?

La pareja, que contrajo matrimonio hace apenas un mes, ha decidido llevar su relación con serenidad y no apresurar los temas de maternidad.

En esta línea, Alejandra se animó a confirmar que sí tienen planes familiares, pero a mediano plazo. “Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular”, comentó, indicando que prefieren disfrutar de esta etapa inicial de su matrimonio.

Said Palao, por su parte, reafirmó esta postura en una entrevista con América Espectáculos, donde explicó que en su relación “las cosas se han dado siempre paso a paso, todo a su tiempo y todo se va a dar así, nada desesperado”.

¿CÓMO REACCIONAN LOS FAMILIARES DE ALEJANDRA BAIGORRIA ANTE LA IDEA DE UN NIETO?

El anhelo de ver a Alejandra Baigorria como madre es evidente en su círculo familiar, particularmente en su padre, Sergio ‘Cheky’ Baigorria. Alejandra ha contado con buen humor cómo su papá no pierde oportunidad de preguntar sobre un posible embarazo o incluso de hacer bromas sobre Said, como “Said no funciona”. Sus hermanos también comparten esta ilusión, según informa el diario La República.

Alejandra Baigorria y su padre. | Foto: Instagram

Pese a este entusiasmo, la empresaria ha enfatizado que tanto ella como Said no sienten ninguna presión de su entorno familiar. La pareja ha sido muy clara al afirmar que la llegada de un hijo será una decisión que tomarán cuando lo consideren el momento adecuado, sin permitir que influencias externas interfieran en su elección.