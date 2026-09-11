¿En qué se gastó su fortuna? Miguel Arce confiesa qué hizo con el dinero de ‘Combate’ | Foto: @miguelarceoficial
¿En qué se gastó su fortuna? Miguel Arce confiesa qué hizo con el dinero de ‘Combate’ | Foto: @miguelarceoficial
Por Redacción EC

Miguel Arce volvió a recordar una de las etapas más intensas de su carrera televisiva y sorprendió al hablar de cómo administró el dinero que consiguió durante su paso por ‘Combate’. El actor y modelo, que alcanzó gran popularidad como integrante del reality y llegó a figurar entre los mejores pagados del programa, reconoció que la juventud, la fama y las constantes celebraciones influyeron en las malas decisiones económicas que tomó en aquellos años. Con el paso del tiempo, Arce asegura haber aprendido de esos errores y tener una visión completamente distinta sobre el valor del dinero y los excesos. A continuación, te contamos en qué gastó sus ingresos, cuáles fueron las situaciones que más recuerda y qué influyó en el cambio que experimentó posteriormente.

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