Miguel Arce volvió a recordar una de las etapas más intensas de su carrera televisiva y sorprendió al hablar de cómo administró el dinero que consiguió durante su paso por ‘Combate’. El actor y modelo, que alcanzó gran popularidad como integrante del reality y llegó a figurar entre los mejores pagados del programa, reconoció que la juventud, la fama y las constantes celebraciones influyeron en las malas decisiones económicas que tomó en aquellos años. Con el paso del tiempo, Arce asegura haber aprendido de esos errores y tener una visión completamente distinta sobre el valor del dinero y los excesos. A continuación, te contamos en qué gastó sus ingresos, cuáles fueron las situaciones que más recuerda y qué influyó en el cambio que experimentó posteriormente.

¿EN QUÉ GASTÓ MIGUEL ARCE EL DINERO QUE GANÓ EN ‘COMBATE’?

Durante su etapa en ‘Combate’, Miguel Arce contó con ingresos importantes, pero admitió que no consiguió formar un ahorro. El actor explicó que tenía una particular forma de manejar sus ganancias, pues prefería destinar parte de ellas a comprar propiedades, aunque esto también significaba adquirir deudas.

“Yo no guardaba, pero me endeudaba. Me compré departamentos”, confesó al recordar las decisiones económicas que tomó cuando todavía era joven.

¿CÓMO DERROCHABA MIGUEL ARCE SU DINERO DURANTE SUS AÑOS EN ‘COMBATE’?

Los gastos de Arce no se limitaron a la compra de propiedades. El exintegrante del reality también recordó las grandes cantidades de dinero que destinaba a las celebraciones y a los regalos.

Entre sus anécdotas más llamativas mencionó una noche en la que, después de reunirse con sus amigos, terminó adquiriendo 21 botellas de Jäger. “La peor burrada que hice… tres burradas. Una: estaba con mis amigos; llegamos, un chilcano, me desaparecí… 21 botellas de Jäger”, relató. Aclaró que no tomó todo el licor, pues acostumbraba regalar parte de lo que compraba.

Esa misma actitud la trasladaba a otros momentos: podía obsequiar botellas de Blue Label a amigos que ascendían en sus trabajos o a personas que le daban algún consejo que valoraba. Incluso contó que regaló una a un administrador, quien decidió volver a colocarla en el estante para venderla.

¿QUÉ HIZO QUE MIGUEL ARCE CAMBIARA SU ESTILO DE VIDA?

Con los años, Arce entendió que su manera de gastar estaba muy relacionada con la juventud y la mentalidad que tenía entonces. “¿Para qué es el dinero? Para que la gente sea feliz. ¿Qué quieren? ¿Quieren trago? Vamos a chupar. ¿Quieren comer? Vamos a comer”, recordó. Según explicó, durante las giras de ‘Combate’ los excesos podían aumentar por las celebraciones y las estadías en hoteles.

Actualmente considera que aquellas experiencias fueron parte de su aprendizaje y asegura que no repetiría ese estilo de vida. “No hay forma en el planeta de que vuelva a hacer eso”, afirmó.

Asimismo, reconoció la influencia de Vanessa Momhe, con quien inició una relación y se mudó, en el cambio que tuvo posteriormente. “Creo que esa relación me ayudó mucho para aterrizarme”, sostuvo.

Arce también afirmó que no se arrepiente de sus errores, pues considera que las malas decisiones contribuyeron a formar la persona que es hoy.

VÍDEO RECOMENDADO: