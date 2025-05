Alejandra Baigorria reapareció frente a cámaras para hablar, una vez más, sobre la ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina, esto luego de los sucesos ocurridos en su boda. Al respecto, la popular ‘gringa’ no tardó en marcar distancia y aseguró que no tuvo injerencia en la separación de sus excompañeros de “Esto es guerra”.

Durante una entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Alejandra Baigorria fue consultada sobre la separación de Mario y Onelia; sin embargo, prefirió no entrar en detalles. Eso sí, aclaró que no se siente responsable de su ruptura amorosa.

“Yo no he intervenido ni directa ni indirectamente en ese tema. No sé qué pasó entre ellos ni me interesa opinar sobre su relación”, aseguró Baigorria.

Alejandra Baigorria se había reconciliado con Onelia Molina y la invitó a su boda. (Foto: Captura de video)

Asimismo, la esposa de Said Palao también marcó distancia de Onelia Molina y descartó que sean amigas. Al ser consultada por su relación con ella, Baigorria precisó que no son cercanas, pero tampoco enemigas.

“No la conozco, no tenemos cercanía. No es mi amiga y tampoco mi enemiga. Simplemente no tengo ningún tipo de relación con ella”, dijo Alejandra Baigorria.

MÁS INFORMACIÓN: Alejandra Baigorria niega que planificó ruptura de Onelia Molina y Mario Irivarren

De esta manera, Alejandra Baigorria deja en claro que, pese a que compartieron espacio en el mismo reality y que incluso la invitó a su matrimonio, no mantiene una relación de amistad o de confianza con Onelia Molina.