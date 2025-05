Onelia Molina fue contundente al referirse a los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con Mario Irivarren, su expareja y también integrante de Esto es guerra. En declaraciones al diario Trome, la influencer dejó claro que no tiene intención de volver con él.

“¿Regresar con Mario? No va a pasar. Estoy en una etapa en la que no quiero saber de hombres, ni de relaciones”, aseguró.

La modelo explicó que actualmente se encuentra enfocada en su bienestar personal y que no tiene interés en retomar una relación amorosa en este momento.

“Es un proceso. Tú terminas una relación y no quieres estar con nadie y me imagino que con el tiempo llegará el indicado, no le cierro las puertas al amor, jamás. Actualmente, estoy bien sola, tranquila”, agregó.

Onelia Molina reafirma que no volverá con Mario Irivarren tras separación. (Foto: Instagram)

La separación de la pareja, que mantuvo una relación por dos años, se dio poco después de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En esa celebración, una conversación entre Irivarren y Baigorria fue captada por las cámaras, donde ambos mencionaban a Vania Bludau, expareja del chico reality.

En el video, Alejandra le dice a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Lo que generó mayor sorpresa fue la frase final del modelo: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.