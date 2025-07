La cantante criolla Eva Ayllón se sinceró en una reciente entrevista con el podcast de Kenji Fujimori y reveló que padece depresión crónica, que le diagnosticaron en los años 90. Según dijo, lleva varios años luchando contra esta enfermedad y asistiendo a terapias con psicólogos y psiquiatras.

“Yo fui diagnosticada con depresión crónica y hasta hace un par de años, a mí me tenían que ayudar (cuando me levantaba) porque me moría. Es horrible”, contó la intérprete criolla.

Eva Ayllón resaltó que esta enfermedad no tiene cura y, según le indicaron, se originó porque padece de desfibrilación. La intérprete peruana reveló que cuando ella siente que su corazón late diferente, entra en un cuadro de angustia.

“No se ha ido del todo, porque no tiene cura, pero trato de no darle cabida, porque tú mismo te provocas eso y la mente lo agranda”, explicó la cantante criolla.

Eva Ayllón se sincera y confiesa que sufre enfermedad incurable. (Foto: Captura de video)

“A mí cuando me dan esos ataques es porque yo padezco de desfibrilación, tengo arritmia, taquicardia y mi corazón quiere seguir bailando y estoy medicada, pero cuando me pasa, ahí entra mi angustia”, añadió Eva Ayllón.

Eso sí, Eva Ayllón aseguró que procura darle poca relevancia a su cuadro cuando se presenta un episodio de depresión, pues prioriza su carrera profesional y siempre se enfoca en salir adelante.

“Yo siempre decía que era tristeza y me decían que tenía la depresión enmascarada y dije no, dije que tenía que seguir en mis proyectos y ahí está. Cuando quiere venir le cierro la puerta”, puntualizó la cantante nacional.