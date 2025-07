Tras meses de silencio y evasiones, Eva Ayllón habló sobre el conflicto legal entre su hijo Francisco García Ayllón y su amiga, la exvoleibolista Natalia Málaga, con quien mantiene una cercana relación personal y profesional.

En una entrevista para el ‘podcast’ de Magaly Medina en YouTube, la intérprete criolla confirmó estar distanciada de su hijo, a quien acusó de haber sido influenciado por su padre y expareja, el productor Paco García, para iniciar los procesos legales.

“Ese problema fue entre ellos, pero ocurrió en la cochera de mi casa. Me siento muy afectada porque mi hijo sabe el tipo de mujer que soy y cómo me cuido ante el público, los niños, los jóvenes. Me ha decepcionado” , expresó la artista.

Eva Ayllón se muestra en contra de su hijo y revela dolorosa ruptura

La cantante aseguró que no perdona a su hijo por haber expuesto temas personales en medios de comunicación, pese a que él le habría advertido con denunciar a Málaga.

“Me lo dijo y le respondí: ‘Haz lo que tú creas conveniente’. Pero no esperaba que todo esto se expusiera así. Me metió en sus problemas y eso no se lo disculpo” , sentenció.

Además, Eva Ayllón reveló que Francisco abandonó el hogar familiar tras el escándalo y ahora vive con su pareja, con quien se casó en mayo de 2025, en una boda a donde no asistió la intérprete.

La cantante dijo que también está distanciada de su hija Rosa, quien se puso de lado de Francisco, su hijo quien demandó a Natalia Málaga | Foto: Magaly Medina (YouTube - Captura)

Conflicto legal: Natalia Málaga podría ir a prisión

El conflicto entre Francisco y Natalia se remonta a marzo de 2024, cuando el joven denunció penalmente a Málaga por supuestamente haber rayado su vehículo con un objeto punzocortante, causando daños valorizados en 2 000 soles.

Una pericia realizada por el Ministerio Público confirmó que la exentrenadora de vóley fue captada en cámaras de seguridad rayando el vehículo. La investigación señaló que el auto de Francisco fue dañado en al menos diez ocasiones, al igual que el de su pareja.

El abogado de Francisco, Julio César Barrenechea, indicó que solicitarán la pena máxima de tres años de prisión efectiva para Málaga.

“No buscamos prisión suspendida. Este hecho es consecuencia de actos agresivos previos que ya se conocían públicamente”, dijo en “Amor y Fuego”.

Más tensiones familiares: Eva también distanciada de su hermana

Durante la entrevista, Eva también reveló que se encuentra alejada de su hermana, Rosa Ayllón, por darle apoyo a su hijo Francisco.

“Si realmente me quiere como hermana, no debió darle la mano al enemigo sabiendo lo que me hizo”, expresó con evidente molestia.

Por otro lado, señaló que Carlos Ayllón, su otro hijo, no fue invitado a la boda de Francisco y que mantiene una postura a su favor en medio del conflicto familiar.

Acusa al padre de su hijo por iniciar el conflicto

Eva responsabilizó a Paco García, padre de Francisco, de estar detrás del proceso judicial. Según la cantante, su hijo no tendría los medios económicos para costear abogados por su cuenta.

“Su padre está detrás de todo. Esto ya no es solo decisión de Francisco. Es algo genético. Los genes salen de todas maneras”, afirmó.

Francisco García Ayllón fue acompañado al altar por su tía y no por Eva Ayllón.