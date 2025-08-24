Alejandra Baigorria quiere cumplir su sueño de convertirse en madre y reveló que ya inició los preparativos médicos para buscar su primer embarazo junto a su esposo Said Palao, desde abril de 2025. Según reveló, espera estar en la dulce espera antes de fin de año.

En una reciente aparición pública, durante el cumpleaños de la influencer Zully, Alejandra Baigorria habló sobre su situación actual y dijo que espera pronto quedar embarazada.

“Tengo una cita con mi doctor, donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos y que todo esté bien, comenzar a encargar. Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir. Yo calculo que antes de fin de año (podría quedar embarazada)”, contó la también empresaria.

Cabe resaltar que esta decisión no ha sido apresurada para la exintegrante de “Esto es guerra”, ya que hace algún tiempo decidió congelar sus óvulos, anticipando su deseo de convertirse en madre.

Por su parte, Said Palao habló anteriormente sobre los planes de agrandar la familia que tiene con su esposa. Según dijo, han fijado la fecha para el próximo año, ya que este 2025 tienen compromisos por cumplir.

“No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido. Vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo”, declaró Said al programa “Más Espectáculos”.