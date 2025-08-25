En una reciente aparición pública, Alejandra Baigorria rompió su silencio y habló sobre Mario Irivarren, con quien dijo estar muy molesta por haber puesto punto final a su amistad de varios años por una tercera persona.

“Hay que ponerse los pantalones para asumir responsabilidades”, dijo Alejandra Baigorria, marcando distancia de la polémica que terminó con el fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

“Yo sí (lo considera su amigo), él no, pero como me dice Said: Tú no tienes por qué rogarle la amistad a nadie. Sí me molesta que él no se refiera a la amistad por presión de alguien. Uno no puede culpar a alguien por algo que hizo otra persona. Finalmente, sí, todo lo que pasó fue en mi boda, pero yo no lo hice”, agregó la exchica reality.

Mario Irivarren terminó amistad con Alejandra Baigorria: "Solo es mi compañera" | Foto: Archivo GEC

Por otro lado, Alejandra Baigorria también habló de su deseo de convertirse en madre y reveló que ya inició los preparativos médicos para buscar su primer embarazo junto a su esposo Said Palao. Según dijo, espera estar en la dulce espera antes de fin de año.

En una reciente aparición pública, durante el cumpleaños de la influencer Zully, Alejandra Baigorria habló sobre su situación actual y dijo que espera pronto quedar embarazada.

La feliz pareja demuestra su amor en redes sociales.

“Tengo una cita con mi doctor, donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos y que todo esté bien, comenzar a encargar. Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir. Yo calculo que antes de fin de año (podría quedar embarazada)”, contó la también empresaria.