Horóscopo de HOY, miércoles 27 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alcanzará las metas y logrará superar los desafíos. Mostrará su carácter. Amor: con armonía en el ámbito familiar todo será tolerable, incluso en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: personas con influencia destacarán las bondades de su proyecto. Amor: si hay sentimientos profundos, las cosas mejorarán al punto de un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará lo que necesita para fortalecer un proyecto audaz; éxito resonante. Amor: alguien querrá rememorar una relación inolvidable, pero surgirán dudas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con habilidad aprovechará lo que tiene a mano y creará un negocio productivo. Amor: imaginará cosas que crearán sospechas sobre lo que sucede, pero se equivocará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá una actitud activa que atraerá a la gente más difícil de convencer. Amor: cierta conducta no será la más adecuada para este momento de la pareja; atención.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: experimentará con un proyecto nuevo y con su habilidad alcanzará el éxito. Amor: momentos de inquietud ante cierta revelación pero actuará la madurez de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará que los errores de un proyecto son producidos por alguien que no se esfuerza. Amor: una sorpresiva invitación por parte de alguien, provocará estupor en el entorno.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: reflotará los proyectos que se hallan estancados por falta de iniciativas. Amor: los sentimientos profundos harán placentera la vida en común y generarán armonía.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada será la oportunidad para mostrar su gran talento. Amor: momento de la pareja para conducirse con simpatía y dar pequeñas atenciones.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con una actuación destacada superará una situación compleja. Amor: la necesidad de más espacio en sus planes creará confusión, pero le entenderán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará hacia el mejor recurso y el resultado será excelente. Amor: actividades nuevas surgirán y proveerán regocijo; ideal para una nueva relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se encamina aunque no haya definiciones y lo resolverá. Amor: discusiones poco importantes afectarán la reciente armonía, pero la recuperará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON UN FUEGO INTERIOR QUE NO SE APAGA. NI AUN CON DESILUSIONES.