Horóscopo de HOY, jueves 4 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará los obstáculos que se interponen ante sus metas y las cosas mejoran. Amor: su encanto se percibirá irresistible para alguien muy especial del entorno.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: generará un inteligente cambio de que resolverá problemas de vieja data. Amor: una persona le sorprenderá por su encanto y querrá tener la oportunidad de conocerla.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se alejará el riesgo de pérdidas y las cosas comenzarán a equilibrarse. Amor: su temperamento divertido hará que su encanto se sienta irresistible en un encuentro.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: de acuerdo con su entorno, comprobará que las metas son alcanzables. Amor: superará una situación difícil en la pareja y recuperará los momentos de calidez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se cumplirán las condiciones como para pedir mejoras en salarios o beneficios. Amor: un encuentro fortuito le dará la oportunidad de conocer a alguien de gran encanto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: en una reunión mostrará su buena idea y el entorno quedará maravillado. Amor: habrá críticas en la pareja porque parecerá que no expresa los sentimientos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: en lo que hace a los asuntos legales, podría haber cambios favorables. Amor: tendrá el ánimo fuerte y seguro si se trata de terminar o iniciar una relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto con poco avance se convertirá en un éxito sorprendente. Amor: dejará de lado actitudes obstinadas en la relación y ya no se lo cuestionarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si se ocupa de los pequeños detalles, logrará ventajas y beneficios. Amor: se sentirá con agradable disposición para tratar en la pareja los temas difíciles.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: comprobará que una exigencia ya no trabará negocios o proyectos. Amor: una discusión podría opacar momentos de calidez pero la pareja lo superará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un exceso de atención a los detalles podría arriesgar un proyecto delicado. Amor: se avecina un romance inesperado con una persona conocida del pasado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: terminará con los asuntos pendientes y los proyectos fluirán con éxito. Amor: un temperamento cambiante no ayudará a dejar atrás los momentos de indecisión.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELECTUAL Y ESPECULATIVA PERO A LA VEZ DE GRAN CORAZÓN Y COMPROMISO.