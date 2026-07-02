Horóscopo de HOY, jueves 2 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un largo trámite resultará favorable y los negocios fluirán sin problemas. Amor: se arreglarán los altibajos en la relación por falta de comunicación; nuevo comienzo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llegará una propuesta que no genera entusiasmo pero tendrá algo positivo. Amor: la dinámica de la pareja ayudará a resolver momentos difíciles y crear felicidad.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: el proyecto o negocio que menos esperanza genera será el único que será exitoso. Amor: su encanto impactará en alguien que se sentirá atraído y comenzará a acercarse.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se encontrará con personas que quieren colaborar en su proyecto o negocio. Amor: pocas palabras y un gesto disolverán la tensión y se recuperará la armonía.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirá una sucesión de errores por información mal entendida pero lo remontará. Amor: la proximidad de una ex pareja podría ser tóxica; la pondrá en su lugar: lejos.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará nota de la sugerencia de un experto y las cosas mejorarán. Amor: un encuentro fortuito le pondrá en contacto con la persona que quiere conocer.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: otra gente podría tener un rápido éxito pero no modificará su estrategia. Amor: la pareja se recuperará de altibajos provocados por gente que causa confusiones.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una nueva actividad le dará la oportunidad de mostrar su habilidad. Amor: una exigencia en la relación será desactivada y la calidez comenzará a aumentar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se producirá un cambio inesperado pero será una oportunidad. Amor: tendrá fortaleza luego de una decepción y recuperará las ganas de divertirse.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto comercial con argumentos imposibles de vencer. Amor: logrará una armonía que permitirá a la pareja disfrutar de momentos de calidez.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: problema económico o financiero se resuelve y los plazos se cumplen. Amor: en la pareja surgirá el tema de pasar a una nueva etapa de mayor compromiso.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará restricción de dinero con el manejo exitoso de una crisis inesperada. Amor: su alma sensible evitará la indiferencia en la relación y creará dulces vivencias.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO ATROPELLADA PORQUE LLENA SUS ACTIVIDADES CON ALEGRÍA Y BUEN HUMOR.
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