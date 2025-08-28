Green Day en Lima: un show más breve que nunca, pero donde cada segundo valió la pena

Algunos ya tienen canas, otros ya no tienen rodillas (me incluyo). Varios de ellos vinieron con su vestimenta negra y corbata roja, recordando quizá el principal sello de la era ‘American Idiot’, allá por el año 2004. Otros han venido con sus hijos e hijas y, aunque no lo demuestren, son ellos los que más se van a divertir esta noche. Es el estadio de San Marcos, en una fría noche del 2025, recibiendo una vez más a Green Day, la banda de punk rock formada en los 80s, que sigue sonando como nueva.

Bad Nerves fue la encargada de telonear a la banda californiana, que marcaba su regreso al Perú 8 años después de su última visita. Green Day vino en 2010, luego en 2017 y ahora en este 2025. Curiosamente, la agrupación de Billie, Mike y Tree siempre se presentó en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La energía se iba apoderando del público que esperaba con ansias a su banda favorita. Esta vez, por disposición municipal sobre la bulla en los alrededores del estadio y en acuerdo con la productora del espectáculo, se decidió que Green Day aparezca a las 8:30 p.m. para que el show pueda acabar antes de las 11 de la noche y así no perturbar la tranquilidad de los vecinos.

‘Bohemian Rhapsody’ de Queen suena en los parlantes y sirve como intro para calentar la voz de todos. Saltos, gritos y mini pogos incluidos, el público sabe que viene Green Day, no sin antes la ya clásica aparición del conejo borracho y la canción ‘Blitzkrieg Bop’ de Ramones. Segundos después, la mano que sujeta la granada en forma de corazón aparece en la escenografía del show y la locura empieza.

Así fue el concierto de Green Day en Lima 2025. / Giancarlo Ávila

‘American Idiot’ abre un espectáculo que será corto, pero tendrá puro fuego. Si hoy va a ser una noche de puros hits, entonces Green Day cumple con creces las expectativas. ‘Holiday’ es el siguiente tema en sonar; la canción anti-guerra resuena en todo San Marcos y la gente no escatima en saltar y cantar otro de los temas emblema de la banda. Luego, ‘Know your enemy’ (del 21st Century Breakdown, 2008) es la siguiente en sonar. Aquí, Daniela, una acérrima seguidora del grupo, se convirtió en la favorita de Dios, o en la envidia de las más de 30 mil almas que se dieron cita anoche en el concierto. La fanática subió al escenario para cantar ese coro fuerte y poderoso que hace vibrar a toda una generación:

Well, violence is an energy (oh-eh, oh-eh)

Well, from here to eternity (oh-eh, oh-eh)

Well, violence is an energy (oh-eh, oh-eh)

Well, silence is the enemy, so gimme, gimme revolution!

Entre aplausos, gritos y emociones desbordadas, la fanática abraza a Billie Joe Armstrong y se lleva un recuerdo para toda la vida. La banda continúa ahora con ‘Boulevard of broken dreams’, otro de los himnos del American Idiot (2004), acaso el álbum más importante de la banda, que 21 años después, no ha perdido vigencia.

‘Longview’ y ‘Welcome to paradise’ del Dookie y del Kerplunk! evocan a la década de los 90, cuando la banda ya comenzaba a hacerse un nombre en la escena del punk rock local junto a otras agrupaciones como The Offspring. A estos temas le siguen otros más antiguos aún, pero no por eso desconocidos. ‘Hitchin’ a ride’, ‘Coming clean’ y ‘Brain stew’, todos lanzados a fines de los 80, pero que también sirven para variar un poco el setlist de este Saviors Tour.

Concierto de Green Day en Lima 2025 / Giancarlo Ávila

El show avanzaba rápido, y entre las interacciones de Billie, uno de los mejores frontmans para ver en vivo, que intercalaban entre los pedidos de “eeeeoooo” o agradecerle al público por haber venido, las canciones también iban y venían. ‘21 guns’, ‘Basket case’ y la emocionante ‘Wake me up when september ends’ nos indican que el concierto está por llegar a su final.

Una nueva dosis de energía se reparte en ‘Jesus of suburbia’, esta canción que no es otra cosa que 4 temas en uno solo, demostrando la potencia, versatilidad y temple de Mike Dirnt, Tree Cool y Billie Joe (hoy todos con más de 50 años) liderando a una banda que sigue junta desde hace más de 35 años.

‘Bobby Sox’ es quizá el tema nuevo que mejor suena de Saviors, el más reciente álbum de Green Day. Con un coro simple y una letra fácil de recordar, la gente participa y canta junto a su banda favorita. Para el cierre, igual que en 2010 y 2017, ‘Good riddance (time of your life) es la elegida para acabar el concierto.

Esta vez no han sido las más de 30 canciones en shows de tres horas que la banda dio en sus dos anteriores presencias en Perú. Esta vez fue solo una hora y media de espectáculo. Esta vez fueron 22 canciones que retumbaron en todo San Marcos, que dejaron satisfechos a todos los asistentes y con una confirmación: el punk rock no puede morir.