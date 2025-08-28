En una vibrante noche en el Estadio San Marcos, y fiel a su tradición, el grupo estadounidense Green Day subió al escenario a una joven fanática para cantar juntos un fragmento de su éxito “Know Your Enemy”.

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, hizo una pausa en el concierto y, tras buscar entre la multitud, eligió a una fan para que lo acompañara.

“Ok, vamos, sube ahora mismo” , le dijo, y la joven, visiblemente emocionada, subió al escenario, donde fue recibida por un cálido abrazo del cantante antes de tomar el micrófono y cantar el tema con toda su energía.

Aunque este gesto es común en los conciertos de Green Day, la participación de la fan generó diversas reacciones.

En redes sociales, algunos usuarios criticaron su interpretación, mientras que otros celebraron su felicidad. “Cantó horrible, pero su cara de felicidad lo fue todo” y “Inglés 0, Tempo 0, emoción 200”, fueron algunos de los comentarios.

Green Day se presentó el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos como parte de su gira ‘Saviors’, mismo nombre de su más reciente álbum lanzado en 2024. La última visita de la banda a Lima fue en 2017.