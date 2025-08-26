En una sorpresiva e insólita aparición, el cantante estadounidense Billie Joe Armstrong, vocalista y líder de la emblemática banda de punk-rock, Green Day, fue captado paseando por las calles del Centro Histórico de Lima, durante la mañana del martes 26 de agosto.

Billie Joe Armstrong en el Centro de Lima | Foto: Mario Zapata

Con un pantalón, botas, sudadera y casaca de cuero negro, complementados por un polo de color salmón, y resguardándose del repentino sol limeño con gafas de sol y la capucha puesta, el intérprete de “American Idiot” visitó el Museo Convento San Francisco y sus Catacumbas, escoltado en todo momento por su equipo de trabajo y personal de seguridad.

Sin embargo, no fue lo más resaltante, ya que, tras su salida del recinto católico, y rodeado por un nutrido grupo de sus fanáticos, el artista ingresó a una tienda de artesanía del Jr. Lampa, en donde estuvo por varios minutos.

Billie Joe Armstrong fue visto tocando zampoña en el Centro de Lima. (Foto: Mario Zapata)

Ante la expectativa de quienes lo reconocieron para tomarse una foto o pedirle un autógrafo, solicitudes que el cantante brindó con total naturalidad, Billie Joe Armstrong, de 53 años, fue visto saliendo del local con una zampoña en las manos , misma que se animó a tocar frente a sus fanáticos, quienes lo siguieron en su travesía.

El cantante está en Lima para ofrecer un concierto con su banda, como parte de su gira mundial Saviors, nombre de su más reciente álbum, publicado en 2024.

Se presentarán el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos. Las puertas del recinto estarán abiertas desde las 5 p. m. Entradas todavía disponibles en Ticketmaster.