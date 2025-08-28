El miércoles 27 de agosto, la banda estadounidense Green Day se presentó en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira internacional ‘Saviors’, ofreciendo un espectáculo vibrante y lleno de punk-rock para sus miles de fans peruanos.

De ese modo, en aquella presentación y a mitad del concierto, fiel a su tradición, el vocalista del grupo, Billie Joe Armstrong, eligió a una fanática para que suba al escenario a cantar, junto a él, un fragmento del tema “Know Your Enemy”.

La fan seleccionada fue una joven llamada Dani Álvarez, quien a través de sus redes sociales relató su experiencia, asegurando que durante su participación en tarima “sintió su alma fuera del cuerpo”.

“Sigo en shock”, añadió la mujer, y a continuación contó el minuto a minuto de cuando Billie la seleccionó. En sus palabras, en el momento en que el artista buscaba al afortunado fanático, habría visto un cartel de Dani que decía: “Yo sí sé la letra”.

El entusiasmo de Dani al parecer motivó al cantante, a quien abrazó hasta tres veces durante la presentación. Según dijo, lo primero que vio fue “la mano de Billie, de Dios”. Además, confesó: “No sabía qué decir, solo tuve la necesidad de cantar, y por eso en la última parte grité con fuerza” , relató en un video de TikTok.

A su vez, la joven añadió que, después de cantar, el vocalista de Green Day le dijo que se subiera a uno de los parlantes para hacer el salto tradicional. Esto se debió a que, por motivos de distancia, sería peligroso que saltara del escenario hacia el campo.

Finalmente, Dani Álvarez contó que el equipo de la banda le obsequió unas baquetas firmadas por el baterista del grupo, Tré Cool, así como el ‘setlist’ del concierto.

Además, en las imágenes captadas por otros usuarios de Internet, se pudo ver que fue devuelta a su mismo sitio por el ‘staff’.

Green Day en Sudamérica: Fechas de los conciertos

Green Day se presentó en el Estadio San Marcos el 27 de agosto. Como parte de su gira, el 30 se presentará en Chile y el 3 de septiembre en Argentina.

Posteriormente, sus conciertos continuarán en Brasil el 3, 7 y 9 de septiembre, y finalmente, cerrará su tour sudamericano el 15 del mismo mes en Paraguay.